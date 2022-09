Scheinreferenden in der Ukraine: Putin zieht die Notbremse

Angst der Separatisten

In allen Gebieten soll vom 23. bis 27. September abgestimmt werden. In Saporischja werde das "Referendum" nur in den von Moskau kontrollierten Teilen stattfinden, so der Chef der Militärverwaltung, Wladimir Rogow, am Dienstag. Es sei alles bereit, sagte er weiter.

Aber bereit ist eigentlich nichts. In den betroffenen Gebieten verschiebt sich die Frontlinie täglich und in Cherson waren Teile der russischen Militärverwaltung zuletzt auf die Krim geflohen – aus Angst vor Anschlägen durch Partisanenkämpfer. Eigentlich herrscht zu viel Chaos, um derartige Referenden abzuhalten, aber den pro-russischen Kräften in der Ukraine steht das Wasser derzeit bis zum Hals.

Ukrainekrieg

Eigentlich wollte die Militärverwaltungen in Cherson das Referendum verschieben, so hieß es zumindest Anfang September. Nun plötzlich die Wende. Das hat mutmaßlich mit der ukrainischen Gegenoffensive zu tun. Die Kiewer Truppen erzielten zuletzt größere Geländegewinne in Charkiw und stehen kurz vor den Gebietsgrenzen von Luhansk.

"Obwohl die Region Donezk von der russischen Armee noch längst nicht erobert ist und die Region Luhansk erst gegen eine Offensive der ukrainischen Armee bestehen muss, beschleunigen sich nun die Bemühungen um den Anschluss an Russland", schreibt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott auf Twitter. Und weiter: "Auch das ging sehr schnell: Jetzt sind die 'Rechtsgrundlagen' (Gesetze, Dekrete) für die Anschlussreferenden in den Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson beschlossen und 'rechtskräftig'."

Russische Armee ist unter Druck

Die Geschwindigkeit der geplanten Annexionen durch Russland überrascht zwar, aber dass Putin handeln muss, war bereits erwartet worden. Wie Mangott im Gespräch mit t-online erklärte, ist die militärische Lage für die russische Armee in der Ukraine "katastrophal". Der Russland-Experte weiter: "Ohne personelle Verstärkung ist der Krieg für Russland nicht zu gewinnen und sind die meisten eroberten Gebiete nicht zu halten."

Zwar gab sich Putin zuletzt betont siegessicher, versuchte die Wirkung der ukrainischen Gegenoffensive herunterzuspielen und kündigte weitere Angriffe im Osten der Ukraine an. "Wir haben es nicht eilig", sagte Putin bei einem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit am Freitag in Usbekistan. Doch militärische Erfolge gab es für Russland auch nach Putins Ankündigung kaum. Im Gegenteil.