Weil sie Blumen niederlegten "Sie drohten damit, uns die Finger zu brechen" Von t-online , cc Aktualisiert am 22.02.2024 - 06:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. Im Russland Wladimir Putins werden Regimekritiker verfolgt, ins Gefängnis geworfen oder an die Front geschickt. (Quelle: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) News folgen

Sie legten Blumen nieder, zündeten Kerzen an und trauerten. Nun droht einigen Nawalny-Anhängern offenbar der Einzug an die Front.

Dass ihr Protest Konsequenzen haben würde, war den Bürgern, die am vergangenen Wochenende in Moskau und anderen russischen Städten Kerzen anzündeten und Blumen für den verstorbenen Alexej Nawalny niederlegten, wohl klar. Wie drastisch die Konsequenzen für einige von ihnen sind, zeigt sich nun.

Nachdem die russischen Behörden Hunderte Trauernde zunächst in Gewahrsam genommen hatten, erhielten einige von ihnen nun den Einberufungsbefehl an die Front. Das schreibt unter anderem die Zeitung "The Kyiv Independent". Demnach berichteten russische Telegramkanäle von sechs Nawalny-Sympathisanten in St. Petersburg, denen die Einberufung zugestellt worden war. Weil sie ihrer Fassungslosigkeit über den Tod des 47-jährigen Oppositionellen in stillem Gedenken Ausdruck verliehen hatten, wurden sie von Polizisten abgeführt und verhört.

Bevor sie wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden, drückte man ihnen offenbar den Einberufungsbefehl in die Hand. "Wir mussten auf der Stelle unterschreiben, sie drohten damit, uns die Finger zu brechen, wenn wir es nicht tun"; schreibt einer der Nawalny-Anhänger bei Telegram. Die Männer sind nun verpflichtet, sich innerhalb weniger Tage zum Militärdienst zu melden.

Menschenrechtler beklagen "exzessiven Einsatz von Gewalt"

Die Praxis ist nicht neu – und sie ist demütigend. Bereits in den vergangenen Monaten waren Gegner des Putin-Regimes schlecht ausgebildet und mit unklaren Einsatzbefehlen an die Front in der Ukraine geschickt wurden. Ihnen droht im Einsatz der Tod. In einem Krieg, gegen den sie protestierten, den sie nicht wollen. Und den auch Alexej Nawalny nicht wollte.

Dass Russlands Diktator wohl für den Tod Nawalnys verantwortlich ist, betonten nun auch mehrere Mitglieder des Bundestags. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sagte am Mittwoch bei einer Aktuellen Stunde im Parlament, Putin trage "mindestens politisch" die Verantwortung für die Ermordung Nawalnys. Noch deutlicher äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen: "Diese Ermordung war selbstverständlich Chefsache. Putin ist der Täter."

Nawalny war in der vergangenen Woche in sibirischer Lagerhaft unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Bundesregierung fordert von Moskau eine vollständige Aufklärung des Falls und hatte deshalb den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt.

Je länger an der Macht, desto grausamer die Methoden

Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" (AI) nannte das rigorose Vorgehen der russischen Behörden "kaltblütig". "Die russischen Autoritäten setzen landesweit willkürliche Verhaftungen, den exzessiven Einsatz von Gewalt und unrechtmäßige Anklagen gegen jene Bürger ein, die nur versuchen, um Alexej Nawalny zu trauern", so der AI-Sprecher. Das Vorgehen sei ein massiver Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit.

Doch diese Grundrechte sind in Russland längst außer Kraft gesetzt. Russland wandelt sich immer mehr zum totalitären System, an der Spitze regiert ein skrupelloser Alleinherrscher, der Protest nicht duldet und jene, die es wagen, Kritik zu üben, grausam verfolgt. Der Fall Nawalny ist dafür nur das jüngste Beispiel. Putin kennt keine Gnade mit seinen Gegnern, schon zu Beginn seiner politischen Karriere entledigte er sich seiner Konkurrenten auf die ein oder andere Weise und je länger er an der Macht blieb, desto grausamer wurden die Methoden, dessen er sich bediente.