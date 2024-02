Auch zwei Jahre nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat Wladimir Putin seine Kriegsziele nicht erreicht. Doch die Lage für die ukrainischen Verteidiger wird immer schlechter. Gewinnt Russland den Krieg?

Das Sterben in der Ukraine geht auch zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges weiter. Auch in diesem Winter terrorisiert Russland erneut ukrainische Städte mit Drohnen- und Raketenangriffen. Sie sind wieder trauriger Alltag, die Bilder von brennenden Gebäuden, von der ukrainischen Feuerwehr und von Zivilisten, die Angehörige bei den Angriffen verloren haben. Ein Ende dieses Krieges ist jedoch noch lange nicht in Sicht.

Ukrainische Soldaten berichten von düsterer Lage an der Front

An den Fronten hat die russische Armee in diesem Winter die Initiative zurückgewonnen, ist wieder in der Offensive. Das bedeutet jedoch nicht, dass Russland aktuell auf einem Siegeszug ist. Im Gegenteil: Es gibt an der Front keine Durchbrüche, um jeden Kilometer Land wird erbittert gekämpft. Zwar musste die Ukraine die Kleinstadt Awdijiwka im Südosten des Landes aufgeben und dieser symbolischer Erfolg wird vor allem in der russischen Propaganda gefeiert; aber für die Eroberung einer strategisch eher unwichtigen Stadt musste Russland über Monate viele Soldaten und viel Material opfern – um ein Vielfaches mehr als die Ukraine.

Dieser Krieg hat bislang vor allem eines gezeigt: Wladimir Putin schaut nicht auf Menschenleben. Er hat zu Beginn der Auseinandersetzung tief Luft geholt und wettet nun darauf, dass er einen längeren Atem als die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer hat. Der Kreml hat sich mittlerweile auf einen auf Abnutzung ausgerichteten Stellungskrieg eingestellt. Und der Westen?

Es wird ein schwieriges Jahr für die Ukraine

Dieses Abnutzungsszenario, das viele Militärexperten schon seit über einem Jahr befürchtet haben, ist an den Fronten in der Ukraine Realität geworden. Keine Seite ist momentan in der Lage, große Geländegewinne zu erzielen. Auch, weil die ukrainische und die russische Armee jeweils Verteidigungslinien errichtet haben. Bei einer Offensive müssen sich Angreifer also zunächst einmal durch Todeszonen mit Bunkern, Stacheldraht und Minenfeldern schlagen. Das gelingt momentan weder Russland noch der Ukraine.

Trotzdem ist der Ukraine-Krieg nicht festgefahren. Es wird am Ende wahrscheinlich die Seite triumphieren, die längerfristig mehr Soldaten und mehr Material bereitstellen kann. Und eben an der Materialfront sieht es für die ukrainische Armee aktuell düster aus.

Ukrainische Soldaten berichten in westlichen Medien, dass sie in Schützengräben kauern und das russische Feuer nicht mehr erwidern können. Große Engpässe gibt es vor allem bei der Artilleriemunition. Die Ukraine ist dabei auf westliche Unterstützung angewiesen, denn in dem Land ist es – unter russischem Beschuss – unheimlich schwierig, eigene Rüstungsgüter zu produzieren. In dem Bereich gibt es vor allem zwei Probleme: Einerseits konnte die Europäische Union ihr Versprechen, der Ukraine eine Million Geschosse zu liefern, nicht einhalten. Andererseits blockieren die Republikaner US-Hilfspakete.

