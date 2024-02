Die Meldungen von mehreren abgeschossenen Kampfjets der Russen wurden in den vergangenen Tagen in der Ukraine gefeiert. Zwar ist die Situation an der Front ganz allgemein schlecht für die Truppen Kiews, doch der Abschuss eines russischen Spionageflugzeugs vom Typ Berijew A50 sowie mehrerer SU-34 Kampfjets, wie sie die ukrainischen Behörden vermeldeten, gilt als Prestigeerfolg.