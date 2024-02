Seit Russlands Angriff auf die Ukraine will Schweden in die Nato. Das könnte für das westliche Militärbündnis ein enormer Gewinn sein, denn Schweden besitzt eine Insel, mit der es die ganze Ostsee kontrollieren kann.

Auf der einen Seite der Insel wandern Touristen am Strand entlang, auf der anderen üben Soldaten mit Panzern für den Ernstfall: Schweden rüstet seine größte Insel Gotland in der Ostsee auf. Seit die schwedische Regierung Gotland 2005 demilitarisieren ließ, war die Insel eigentlich nur noch ein sonniger Urlaubsort. Doch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Lage geändert.

Karl-Oscar Bolin, Schwedens Minister für Zivilverteidigung, erklärte am 10. Januar auf der jährlichen Konferenz "Volk und Verteidigung" diesen Wandel noch einmal ganz offiziell: "Es kann Krieg in Schweden geben." Immer mehr Schweden befürchten, selbst von Russland überfallen zu werden. Schweden setzt deshalb alles daran, schnellstmöglich der Nato beizutreten und macht dafür auch sein Militär bereit.

Schweden ist auf diesem Weg schon ziemlich weit gekommen. Die Türkei stimmte kürzlich nach längerer Blockade der Aufnahme des Landes in die Nato zu – was der russische Geheimdienst hatte verhindern wollen . Nun fehlt nur noch die Zustimmung Ungarns.

Dreh- und Angelpunkt in der Ostsee

Durch einen Nato-Beitritt Schwedens würde das Bündnis beinahe über ein geschlossenes Gebiet rund um die Ostsee verfügen, abgesehen von der russischen Exklave Kaliningrad und der Bucht vor Sankt Petersburg. Gotland spielt dabei eine besondere Rolle. Die Insel hat zwar nur 60.000 Einwohner und ist etwas größer als das Saarland, war aber bereits in der Vergangenheit stets ein geopolitisch wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Die Wikinger betrieben hier um das Jahr 800 Handel, und das deutsche Handelsbündnis der Hanse nutzte die Insel im 13. Jahrhundert als Zwischenstopp für Reisen von der deutschen Küste nach Schweden und Russland.

Der schwedische Offizier Thomas Ängshammar erklärt auf Anfrage von t-online die militärische Bedeutung der Insel so: "Gotland ist der Schlüssel zur Ostsee. Wer Gotland kontrolliert, kann alle Bewegungen auf dem Meer drumherum kontrollieren, sowohl zivil wie militärisch." Ängshammar ist der Kommunikationschef des Gotlandregiments P 18, das erst Anfang 2018 gegründet wurde.

Der hohe militärische Wert Gotlands liegt vor allem in seiner Lage. Bis zur schwedischen Hauptstadt Stockholm sind es von dort nur 200 Kilometer und zur russischen Enklave Kaliningrad nur 350. Von Kaliningrad nach Sankt Petersburg sind es hingegen gut 1.000 Kilometer auf dem Seeweg. Da in Kaliningrad die russische Ostseeflotte stationiert ist, könnte Gotland das erste Ziel einer russischen Invasion in der Ostsee sein. Russland könnte die Insel als Brückenkopf für weitere Operationen auf dem Festland nutzen und etwa auf Gotland Luftabwehrstellungen positionieren. Andererseits könnten Nato-Raketen auf Gotland auch vergleichsweise schnell russisches Festland erreichen.