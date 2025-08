Russische Atom-Basis bei Erdbeben offenbar beschädigt

Mutmaßliche Tochter macht Putin Vorwürfe: "Mein Leben zerstört"

Eine mutmaßliche Tochter von Wladimir Putin lebt in Paris und äußerte sich in der Vergangenheit als Kriegsgegnerin. In einem offenbar von ihr betriebenen Telegram-Kanal ist sie jetzt noch deutlicher geworden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: Bahnhof in Wolgograd brennt nach ukrainischem Drohnenangriff

Russischen Angaben zufolge entfachte ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in einem Bahnhofsgebäude in der südlichen Region Wolgograd. "Es wurden keine Schäden an den Gleisen gemeldet", schreibt die Regionalverwaltung auf dem Messengerdienst Telegram. Auch eine Stromleitung sei beschädigt. Eine nicht explodierte Drohne sei in der Nähe des Bahnhofs Archeda auf die Gleise gefallen.

Großbrand in Sotschi – Jugendliche wegen Videoaufnahmen verhaftet

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Metropole Sotschi am Schwarzen Meer ist laut Behörden ein Öldepot in Flughafennähe in Brand geraten. Mehr als 100 Einsatzkräfte und 35 Löschfahrzeuge rückten demnach an, um den Brand zu löschen. In sozialen Netzwerken veröffentlichten Anwohner Videoclips von dem riesigen Feuer. Zu sehen waren auch eine Drohne im Anflug vor der Explosion und zerstörte Gebäude. Die Aufnahmen waren nicht unabhängig überprüfbar.