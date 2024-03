Während in Deutschland die Diskussion um eine Lieferung von weitreichenden Waffen an die Ukraine andauert, schafft Russlands Diktator Wladimir Putin an der Front Fakten. Dort werden in jüngster Zeit immer mehr Bomben eingesetzt, die für die Streitkräfte Kiews nur sehr schwer abzuwehren sind und die unter den ukrainischen Soldaten für Schrecken sorgen.