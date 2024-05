Der russische Vormarsch auf die Region Charkiw ist in vollem Gange. In Russland ist eine Ölraffinerie in Brand geraten. Alle Informationen im Newsblog.

Mützenich: SPD-Fraktion wird Schutz des ukrainischen Luftraums nicht zustimmen

3.19 Uhr: SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich hat Überlegungen mehrerer Abgeordneter anderer Parteien zu einer Beteiligung der Nato an der Verteidigung des ukrainischen Luftraums gegen russische Angriffe scharf zurückgewiesen. "Den ukrainischen Luftraum durch einen Einsatz der Nato schützen zu wollen, bedeutet eine Abkehr vom Grundsatz, dass wir nicht aktiv in den Krieg eingreifen wollen", sagte Mützenich dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe) und fügte an: "Dem wird die SPD-Fraktion nicht zustimmen."

Kämpfe um ukrainische Grenzstadt Wowtschansk

Putin entlässt Verteidigungsminister Schoigu

Selenskyj: Schwere Kämpfe in Charkiw und Donezk

19.32 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von andauernden Kämpfen in Grenzdörfern der Region Charkiw. Auch in der Region Donezk dauerten schwere Kämpfe an, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Es gibt Dörfer, die sich von einer "Grauzone" in eine Kampfzone verwandelt haben, und die Besatzer versuchen, in einigen von ihnen Fuß zu fassen oder sie einfach zum weiteren Vormarsch zu nutzen", beschrieb Selenskyj die Lage am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft.