Auf der Krim hat es Explosionen gegeben. Berlin soll weitere Milliarden Euro an Hilfe planen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland: Putin ernennt neuen stellvertretenden Verteidigungsminister

Putin hatte in der vergangenen Woche für eine Überraschung gesorgt, als er Verteidigungsminister Sergej Schoigu nicht für die neue Regierung benannte und durch den Wirtschaftswissenschaftler und ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten Andrej Belousow ersetzte.

Ukraine bestätigt Teilnahme an Olympia

17.10 Uhr: Die Ukraine wird ihre Sportler und Sportlerinnen ungeachtet des russischen Angriffskrieges zu den Olympischen Spielen nach Paris schicken. Das bestätigte Sportminister Matwij Bidnyj in Kiew . Er sprach davon, dass sein Land einen Sieg schon errungen habe: Russland , das den blutigen Krieg entfesselt habe, sei von der olympischen Bewegung suspendiert.

Russland: Weitere Ortschaft in Ostukraine erobert

12.38 Uhr: Russland meldet die Einnahme einer weiteren Ortschaft im Osten der Ukraine. Die russischen Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Dorf Bilohoriwka in der Donbass-Region Luhansk übernommen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das russische Militär ist zuletzt im Osten der Ukraine wieder in die Offensive gegangen.