Russland greift Millionenstadt Charkiw intensiv aus der Luft an. Die Ukraine ermittelt gegen eigene Offiziere. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Friedenskonferenz in der Schweiz: Selenskyj lädt Biden und Xi ein

11:52 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping zur Ukraine-Friedenskonferenz im Juni in der Schweiz eingeladen. Selenskyj wandte sich am Sonntag in einer Videobotschaft an Biden und Xi und bat sie darum, die Friedenskonferenz mit ihrer persönlichen Teilnahme zu unterstützen.

Die Ukraine-Friedenskonferenz findet am 15. und 16. Juni in der Nähe von Luzern am Vierwaldstättersee statt. Die Schweizer Regierung hat nach eigenen Angaben 160 Delegationen eingeladen, Russland nimmt aber nicht an der Konferenz teil. Nach Angaben von Selenskyj haben mittlerweile mehr als 80 Länder ihre Teilnahme zugesagt.

Russischer Angriff auf Baumarkt: Opferzahl auf elf gestiegen

6.38 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf einen Baumarkt in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist die Opferzahl weiter angestiegen. Es gebe inzwischen elf Tote, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow, am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Zuvor hatte er von sechs Toten, 40 Verletzten und 15 Vermissten gesprochen.

Video | Russischer Angriff auf Baumarkt: Opferzahl auf elf gestiegen Quelle: Glomex

Das Gebäude war nach Angaben des Gouverneurs am Samstag von zwei Lenkraketen getroffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, womöglich hätten sich in dem Baumarkt "mehr als 200" Menschen aufgehalten. Er sprach von einem "brutalen" Angriff und forderte erneut mehr Luftabwehr für die Ukraine.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

3.50 Uhr: Am frühen Morgen ist in der Ukraine in allen Regionen Luftalarm ausgelöst worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind auch russische Kinschal-Raketen eingesetzt worden. Die Ziele schienen demnach vor allem im Westen des Landes zu liegen. Explosionen wurden aus dem Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet, dort liegt auch die wichtige ukrainische Luftwaffenbasis Starokostjantyniw. Im Gebiet Winnyzja wurde nach Angaben der Regionalverwaltung ein Wohnhaus getroffen. Auch die Region Lwiw an der Grenze zu Polen wurde angegriffen, wie der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, auf Telegram schrieb.

Kiesewetter: Westen soll Luftabwehr in der Westukraine übernehmen

1.30 Uhr: Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hat sich dafür ausgesprochen, dass westliche Staaten die Luftabwehr über dem Westen der Ukraine übernehmen. "Eine Koalition der Willigen könnte ihre eigene Luftabwehr in einem Korridor von 70 bis 100 Kilometern auf das westliche Territorium der Ukraine ausdehnen", sagte Kiesewetter der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "So würden die Streitkräfte der Ukraine an dieser Stelle entlastet – sie könnten sich auf die Luftverteidigung weiter östlich im Land konzentrieren."

Auch der Einsatz westlicher Truppen, zum Beispiel für Logistik, Instandsetzung, Sanitätsdienste und Minenräumung in der Ukraine sei mit dem Völkerrecht vereinbar, sagte der CDU-Politiker.

Tote bei Angriff auf Belgorod gemeldet