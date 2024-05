Sylt: "Pony"-Betreiber zeigen Gäste an

Selenskyj besucht Charkiw und spricht von Kontrolle der Grenzregion. Die USA kündigen weitere Militärhilfe an. Alle Informationen im Newsblog.

Samstag, 25. Mai

Der ukrainische Generalstab hat heute eine Bilanz der Verluste auf russischer Seite seit dem Beginn der vollständigen Invasion am 24. Februar 2022 vorgenommen. Insgesamt wurden 500.080 Verluste an russischen Soldaten registriert. Allein in den letzten 24 Stunden seien demnach 1140 neue Verluste hinzugekommen. Seit Februar führt Russland einen intensiven Angriff gegen die ukrainischen Verteidiger, wobei an vielen Frontabschnitten mit äußerstem Druck vorgegangen wird. Dieser aggressive Kampf hat jedoch auch hohe Kosten auf der eigenen Seite, wie die gemeldeten Verlustzahlen zeigen.

Neben den personellen Verlusten berichtete der ukrainische Generalstab auch von einer erheblichen Zerstörung von militärtechnischen Anlagen und Waffen auf russischer Seite. In den letzten 24 Stunden konnten die Ukrainer nach eigenen Angaben insgesamt 15 russische Panzer, ein Flugabwehrsystem und zwei Mehrfach-Raketenwerfer unbrauchbar machen. Auch wurden 27 Artilleriesysteme zerstört.

Stoltenberg: Chinas Hilfe entscheidend für Russland

4.30 Uhr: Chinas Unterstützung für Moskau ist im russischen Angriffskrieg nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg "entscheidend". "China sagt, es wolle gute Beziehungen mit dem Westen unterhalten. Zur gleichen Zeit heizt Peking aber den Krieg in Europa an. Man kann nicht beides haben", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Es gebe eine eindeutige Zunahme der Verkäufe von Maschinenteilen, Mikroelektronik und anderen Technologien, die Moskau nutze, um Raketen, Panzer und Flugzeuge für den Einsatz gegen die Ukraine zu produzieren. "Chinas Unterstützung ist für den russischen Angriffskrieg entscheidend", sagte Stoltenberg weiter.

Ukraine: Angriffe bei Wowtschansk abgewehrt

1.40 Uhr: Laut einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs hat die russische Armee die Stadt Wowtschansk erneut aus der Luft angegriffen. Acht Lenkbomben hätten die Stadt getroffen. Die ukrainischen Streitkräfte hätten zehn russische Angriffe auf die Stadt und ihre Umgebung abgewehrt. Russische Streitkräfte hätten in der Nähe von Kupiansk weiter östlich in der Region Charkiw und im Sektor Pokrowsk in der Region Donezk "Teilerfolge" erzielt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Hofreiter für Angriffe der Ukraine auf russischem Gebiet

1.10 Uhr: Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat sich dafür ausgesprochen, die Ukraine nicht länger davon abzuhalten, mit westlichen Waffen auch russisches Territorium anzugreifen. "Es geht hier um den Schutz der ukrainischen Bevölkerung. Daher sollten wir die Ukraine nicht daran hindern, mit den gelieferten Waffen russische Kampfjets auch im russischen Luftraum abzuwehren", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das Völkerrecht erlaubt es einem angegriffenen Staat, militärische Ziele im Land des Aggressors zu attackieren."

Freitag, 24. Mai

Putin bezweifelt Legitimität Selenskyjs