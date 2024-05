Schwere Angriffe auf die Halbinsel Krim – Tote

USA bereiten weitere Milliardenhilfen vor

Russischer Grenzschutz entfernt Bojen an Grenze zu Estland

Russland meldet Drohnen-Alarm in Tatarstan

17.26 Uhr: Wegen Drohnenangriffen aus der Ukraine haben die russischen Flughäfen in Kasan und Nischnekamsk in der Teilrepublik Tatarstan am Donnerstag zeitweilig den Betrieb einstellen müssen. Medien berichten vom Abschuss eines ukrainischen Leichtflugzeugs vom Typ Aeroprakt A-22, das zu einem unbemannten Flugkörper umgebaut worden sei. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet lediglich den Abschuss einer nicht näher bezeichneten Drohne. Nach einer Unterbrechung haben die Flughäfen ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Ausfall von Hauptstromleitung zum AKW Saporischschja

Ukrainische Armee: Schwerste Kämpfe derzeit im Osten

14.24 Uhr: Die schwersten Kämpfe gibt es laut des ukrainischen Militärs derzeit im Osten des Landes. In der Region Donezk griffen russische Truppen vor allem in den Frontbereichen Pokrowsk und Kurachowe an, erklärt Armeechef Olexandr Syrskyj auf Facebook. In der Region Charkiw werde vor allem im Osten bei Kupjansk heftig gekämpft. Auch gebe es Straßenkämpfe in dem Ort Wowtschansk sowie an der Verteidigungslinie bei Lypzi. Russland hatte in der im Norden der Ukraine gelegenen Region Charkiw kürzlich eine weitere Front eröffnet.