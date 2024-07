Ukrainer erobern modernsten russischen Panzer. Scholz wirft Russland eine "unglaubliche Aufrüstung" vor. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Drohnen fliegen nach Belarus – Militär greift ein

11.33 Uhr: Eine russische Kampfdrohne ist Kiewer Militärangaben zufolge bei einem Angriff über die Ukraine hinweg nach Belarus geflogen. Russland habe die Ukraine mit fünf Shahed-Drohnen iranischer Bauart angegriffen, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Vier Drohnen seien über den Gebieten Charkiw und Donezk abgeschossen worden. "Die fünfte verließ den Luftraum der Ukraine in Richtung des Gebietes Gomel in Belarus", schreibt Luftwaffenkommandeur Mykola Oleschtschuk auf seinem Telegramkanal.

Der als zuverlässig bekannte belarussische Militärblog Hajun-Projekt bestätigte den Vorfall. Demnach sei die russische Drohne etwa drei Stunden lang über Belarus bis weit in den Norden nach Witebsk geflogen. Über das Ende des Flugs sei nichts bekannt. Das belarussische Militär habe das Flugobjekt mit einem Kampfjet und einem Helikopter verfolgt.

Den Hajun-Angaben nach war schon am Donnerstagabend eine russische Shahed-Drohne von der Ukraine kommend in den belarussischen Luftraum geflogen. Ein Jet und ein Hubschrauber hätten den Flug beobachtet. Nach etwa einer Stunde sei die Drohne zurück in die Ukraine geflogen, in das Sperrgebiet um das zerstörte Kernkraftwerk Tschernobyl. Von ukrainischer Seite gab es keine Angaben zu diesem Vorfall. Im Kiewer Luftwaffenbericht von Freitagmorgen wurde er nicht erwähnt.

Russische Marineschiffe für Militärmanöver in China eingetroffen

10.58 Uhr: Zwei russische Marineschiffe sind in einem Hafen im Süden Chinas eingetroffen, um an gemeinsamen Militärmanövern Chinas und Russlands teilzunehmen. Die Schiffe der russischen Pazifikflotte sollen an der Marineübung "Joint Sea-2024" teilnehmen, wie das russische Verteidigungsministerium am Samstag im Onlinedienst Telegram mitteilt. Es veröffentlicht ein Video, das die Begrüßung der Schiffe im Hafen von Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong zeigt.

Das Manöver, dessen praktische Phase den Angaben zufolge von Montag bis Mittwoch stattfinden soll, sieht insbesondere gemeinsame Übungen zur Flugabwehr und zur Abwehr von U-Booten vor. Neben chinesischen Schiffen und Flugzeugen nehmen auch die russischen Korvetten "Gromki" und "Reski" daran teil.

3.55 Uhr: Laut einem aktuellen Bericht des britischen Militärgeheimdienstes haben die russischen Streitkräfte in der Ukraine während der Monate Mai und Juni 2024 erhebliche Verluste erlitten. Die durchschnittliche tägliche Zahl der russischen Verluste (Tote und Verwundete) stieg auf Konflikthöchststände von 1.262 und 1.163. Insgesamt hat Russland in den vergangenen zwei Monaten wahrscheinlich mehr als 70.000 Soldaten verloren (getötet und verwundet).

Der Anstieg der Verluste spiegelt nach Ansicht des britischen Militärgeheimdienstes die Eröffnung einer neuen Front in der Region Charkiw durch Russland wider, während gleichzeitig die gleiche Intensität offensiver Operationen entlang der restlichen Front beibehalten wurde. Diese neue Vorgehensweise habe den Druck auf die Frontlinie erhöht. Eine effektive ukrainische Verteidigung und mangelnde Ausbildung der russischen Truppen reduzierten nach Ansicht der Briten Russlands Fähigkeit, taktische Erfolge zu erzielen, trotz der Versuche, die Frontlinie weiter auszudehnen. Der Bericht des britischen Geheimdienstes prognostiziert, dass die Verlustrate Russlands in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich weiterhin durchschnittlich über 1.000 pro Tag liegen wird, da Russland weiterhin versucht, die ukrainischen Positionen durch massive Angriffe zu überflügeln.

Schießerei in russischer Kaserne – Tote