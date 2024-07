Das Nato-Kommando für die Ukraine soll bald einsatzbereit sein. Die ukrainische Regierung will die Militärausgaben erhöhen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainischer Soldat trägt Neonazi-Shirt in KZ-Gedenkstätte

16.28 Uhr: Ein Soldat des ukrainischen Asow-Regiments hat in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz für einen Skandal gesorgt. Der Mann trug während eines im Juni stattfindenden Besuchs im ehemaligen Konzentrationslager ein T-Shirt einer rechtsextremen russischen Band, auf dem ein Zitat abgedruckt war, das gemeinhin Adolf Hitler zugeschrieben wird. Mehr dazu lesen Sie hier.

Stoltenberg: Nato-Kommando für Ukraine bald einsatzbereit

16.07 Uhr: Das neue Nato-Ukraine-Kommando in Wiesbaden soll im September einsatzbereit sein. Das sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei seiner Ankunft zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft bei Oxford.

Das Kommando in Wiesbaden wird künftig internationale Militärhilfe und Ausbildung für die ukrainischen Streitkräfte koordinieren. Insgesamt sollen an dem Einsatz an mehreren Standorten rund 700 Männer und Frauen beteiligt sein.

Großbritannien: Ukrainer sollen über Waffen-Einsatz bestimmen

15.23 Uhr: Großbritannien will die Ukraine selbst über den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium entscheiden lassen. "Es ist wichtig, dass die Ukraine ihre eigenen Entscheidungen über ihre Einsätze trifft, während sie diesen Krieg führt und ihre jungen Männer und Frauen an der Front stehen", sagt Außenminister David Lammy im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er eine pauschale Aufhebung der Beschränkungen für die Nutzung westlicher Waffen befürworte.

Lammy äußert sich am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft, bei dem knapp 50 Staats- und Regierungschefs in der englischen Grafschaft Oxfordshire zusammenkommen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bestimmt wie bei früheren Treffen weite Teile der Tagesordnung.

Ukrainische Regierung will Militärausgaben erhöhen

13.43 Uhr: Die ukrainische Regierung beschließt die Erhöhung der Verteidigungsausgaben um rund 495 Milliarden Hrywnja (etwa 10,9 Milliarden Euro). Der hochrangige Regierungsmitarbeiter Taras Melnytschuk teilt weiter mit, das Kabinett habe auch Steuererhöhungen beschlossen. Die Maßnahmen müssen vom Parlament gebilligt werden.

Russland erwägt Stationierung von Raketen mit Atomsprengköpfen

12.43 Uhr: Russland schließt die Stationierung von mit Atomsprengköpfen bestückten Raketen als Reaktion auf die US-Stationierung von Raketen in Deutschland nicht aus. Das sagt der stellvertretende Außenminister, Sergej Rjabkow, am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Interfax. Die USA und die Bundesregierung hatten vergangene Woche erklärt, dass die USA ab 2026 weitreichende US-Waffensysteme wie etwa Tomahawk-Marschflugkörper in Deutschland stationieren wollen.

Von der Leyen: Müssen Ukraine alles für ihren Widerstand geben

10.11 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen demonstriert die Entschlossenheit der Staatengemeinschaft gegenüber Russland. "Russland setzt darauf, dass Europa und der Westen weich werden", erklärt sie. "Und einige in Europa spielen mit." Von der Leyen übt Kritik an der Reise von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, bei der es sich um eine "Beschwichtigungsmission" gehandelt habe. Doch die Unterstützung der EU für die Ukraine sei dauerhaft. "Wir müssen der Ukraine alles geben, was sie braucht, um Widerstand zu leisten und siegreich daraus hervorzugehen."

Russische Region Belgorod schließt Kitas in Grenznähe

9.52 Uhr: In der südrussischen Region Belgorod stellen amtlichen Angaben zufolge sämtliche Kitas in unmittelbarer Nähe zur ukrainischen Grenze vorerst den Betrieb ein. Grund sei eine zu große Gefahr durch Beschuss, teilt die zuständige Behördenvertreterin Anna Kutaschowa russischen Medienberichten zufolge mit. Die Maßnahme gelte zunächst für den Rest der Woche für Einrichtungen in einem Radius von 20 Kilometern zur Grenze. Laut russischen Medien betreffen die Kita-Schließungen 50.000 Menschen in der Region.

Drohnenalarm in russischer Hafenstadt