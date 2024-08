Ernährung: Auf diese Vitamine kommt es an

Die Ukraine attackiert ein brennendes Treibstofflager in Russland erneut. Ukrainische Truppen sollen bei Brjansk einen Vorstoß unternommen haben. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Landesweit acht Zivilisten bei russischen Angriffen getötet

16.19 Uhr: Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Behördenangaben acht Zivilisten im Osten und im Süden des Landes getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, starben am Freitag zwei Menschen in der Grenzregion Sumy, vier weitere Menschen wurden verletzt. In der Region Charkiw wurden nach Angaben von Gouverneur Oleh Synehubow am Freitag drei Todesopfer geborgen. Aus der Region Donezk und der Region Cherson melden die Behörden drei weitere Tote.

Brennendes Treibstofflager in Russland erneut angegriffen

13.23 Uhr: Ein seit Tagen brennendes Tanklager in Südrussland soll nach inoffiziellen Angaben erneut von einer ukrainischen Drohne attackiert worden sein. Die Drohne sei am frühen Freitagmorgen eingeschlagen, berichten der Telegram-Kanal Shot und andere russische Medien. Das Feuer im Treibstofflager Proletarsk mit mehr als 70 einzelnen Tanks war am vergangenen Sonntagmorgen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden und konnte bislang nicht gelöscht werden. Die Ukraine versuche offenbar, das Feuer auf Zisternen voller Kerosin auszuweiten, die noch nicht brennen, hieß es zu dem angeblichen neuen Angriff.

Offizielle Stellen äußerten sich nicht. Das russische Verteidigungsministerium berichtete von nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffen auf die Regionen Belgorod und Kursk – Rostow wurde nicht erwähnt. Die Regionalbehörden von Rostow haben für den Landkreis Proletarsk den Katastrophenfall ausgerufen. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete am Mittwoch, dass 47 Feuerwehrleute bei dem Brand verletzt worden seien.

Kiews Offensive zwingt Moskau zur Truppenverlagerung

12.41 Uhr: Wegen des Vormarschs ukrainischer Truppen im westrussischen Gebiet Kursk hat Moskau nach Einschätzung von Experten erstmals Truppen aus dem von ihm überfallenen Nachbarland abgezogen. Die russische Militärführung habe zumindest aus dem südukrainischen Gebiet Saporischschja vereinzelte Truppenteile verlegt, um die Verteidigung von Kursk zu stärken, schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). Es verweist auf Einträge abkommandierter Soldaten in sozialen Netzwerken. Demnach versuche Russland aber, die Hauptachse seines Angriffs im ostukrainischen Gebiet Donezk nicht zu schwächen.

Offiziell hat Kiew keine neuen Angaben zum Vormarsch in Russland gemacht. Nach Angaben des russischen Exil-Medienportals Meduza verlaufen die schwersten Gefechte entlang der Strecke zwischen der von den Ukrainern eingenommenen Kleinstadt Sudscha und der Gebietshauptstadt Kursk sowie rund um die strategisch wichtige Ortschaft Korenjewo. Dort hätten die Ukrainer Fortschritte gemacht beim Versuch, die Siedlung von Norden und Süden her zu umgehen und einzukreisen. Die Geländegewinne sind allerdings im Vergleich zur ersten Woche der ukrainischen Gegenoffensive derzeit gering.

Ukraine meldet Zerstörung von russischen Drohnen

10.15 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 14 von 16 russischen Angriffsdrohnen zerstört, die in der Nacht zu Freitag gestartet wurden. "Das Luftabwehrsystem war in den Regionen Tscherkassy, Kirowohrad, Poltawa und Sumy im Einsatz", teilt die Luftwaffe mit.

Ukraine meldet Zerstörung von russischer Fähre

9.58 Uhr: Die ukrainische Marine hat eigenen Angaben zufolge eine Fähre im russischen Hafen Kawkas zerstört. "Ein weiteres zweifellos militärisches Ziel wurde zerstört", sagt Marinesprecher Dmytro Pletentschuk im ukrainischen Fernsehen. Mit der Fähre sollte "der Feind" mit Treibstoff versorgt werden. Die Fähre sei gesunken und der Hafen derzeit nicht nutzbar, heißt es.

Örtlichen Behörden zufolge hat der Angriff bereits am Donnerstag stattgefunden. Die Fähre sei dabei in Brand geraten. Von dem Hafen Kawakas am Schwarzen Meer wird unter anderem die Krim, die Russland 2014 von der Ukraine annektierte, mit Treibstoff versorgt.

Modi in Ukraine eingetroffen