Russland hat einen großangelegten Luftangriff auf mehrere Landesteile der Ukraine gestartet. Dabei wurde auch ein Wasserwerk in Kiew getroffen. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj: Zerstörte Energie-Infrastruktur wird repariert

19.47 Uhr: Nach einem der größten Bombardements der Ukraine seit Kriegsbeginn hat Russland nach Militärangaben aus Kiew 127 Raketen und Marschflugkörper sowie 109 Drohnen auf die Regionen des Nachbarlandes abgefeuert. Von den 236 Drohnen und Raketen habe die Flugabwehr 201 zerstört, teilen die Luftstreitkräfte in Kiew mit. Behörden berichteten von massiven Schäden an der Energieinfrastruktur.

"In einigen Orten hat der Terrorstaat zivile Ziele mit Streumunition angegriffen", teilt Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit der Militärführung mit. Bevor die Reparaturen am Energiesektor beginnen könnten, müssten die Streubomben entschärft werden, sagte er.

Selenskyj erörterte auch mit Verantwortlichen die Wiederherstellung der zerstörten Energieanlagen. Für jede Region einzeln sei die Schlagkraft der Flugabwehr besprochen worden. Schon zuvor hatte er in einer Videobotschaft mehr Waffen gefordert und eine Freigabe reichweitenstarker westlicher Raketen für den Beschuss von Zielen auf russischem Gebiet im Hinterland. Bisher gelten Beschränkungen für deren Einsatz.

Ukraine: Kiewer Wasserkraftwerk bei massivem russischem Angriff beschädigt

13.46 Uhr: Ein Damm in der Region Kiew, der Teil des örtlichen Wasserkraftwerks ist, wurde während eines massiven russischen Luftangriffs beschädigt, wie ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilt. Der Zeitung "Kyiv Independent" zufolge halte der Damm zwar noch, das Kraftwerk leide jedoch unter dem Schaden. "Wenn der Damm bräche, würde ein großer Teil Kiews überflutet werden", so der Berater weiter.

Russische Luftangriffe: Polen lässt Kampfjets aufsteigen

"Seit den frühen Morgenstunden sind intensive Aktivitäten der Langstreckenluftwaffe der Russischen Föderation zu beobachten, die mit Angriffen auf Objekte verbunden sind, die sich unter anderem auf dem westlichen Territorium der Ukraine befinden", heißt es in dem X-Beitrag weiter. Zuletzt sei eine ähnlich starke Aktivität am 8. Juli registriert worden. Damals starben mindestens 42 Menschen in der Ukraine bei russischen Luftangriffen, mehr als 200 weitere wurden verletzt.