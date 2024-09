Selenskyj will russische Flugplätze angreifen lassen

Zivilist wohl von russischer Artillerie getötet

9.25 Uhr: Bei russischem Artilleriebeschuss in der Nacht zu Sonntag sind nach ukrainischen Angaben in der Oblast Sumy im Nordosten der Ukraine ein Zivilist getötet und vier weitere verletzt worden. "In der Nacht und am Morgen führten die Russen 18 Angriffe auf Grenzgebiete und Ortschaften in der Oblast Sumy aus", teilen die örtlichen Behörden auf Telegram mit. "Es wurden 47 Explosionen registriert." Sumy grenzt an die russische Oblast Kursk, in die am 6. August Tausende ukrainische Soldaten eingefallen sind.