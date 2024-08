Eine russische Rakete hat ein Hotel zerstört. Russland hat einen großangelegten Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Alle Informationen im Newsblog.

Zahl der Toten nach erneuten russischen Luftangriffen steigt

8.13 Uhr: Russland hat die Ukraine die zweite Nacht in Folge mit schweren Luftangriffen verschiedener Waffentypen überzogen. Dabei wurden nach ersten Überblicken der ukrainischen Behörden mindestens fünf Menschen getötet – zwei Menschen durch einen Raketentreffer auf ein Hotel in Krywyj Rih und drei weitere durch Drohnenangriffe auf Saporischschja. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee erneut Langstreckenbomber ein, von denen aus Marschflugkörper starten. Auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal wurden abgefeuert.

Die Angriffe richteten sich nach Einschätzung von Beobachtern erneut vor allem gegen das Energiesystem der Ukraine. Am Montag hatte Russland einen Angriff mit 127 Raketen und Marschflugkörper sowie mehr als 100 Kampfdrohnen gegen die Ukraine geflogen. Das war die höchste vom ukrainischen Militär gemeldete Zahl in zweieinhalb Jahren Krieg.

Selenskyj droht Russland mit Vergeltung durch F-16-Jets

7.42 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung für die großangelegten russischen Luftangriffe auf sein Land angekündigt. An der militärischen Antwort würden auch vom Westen gelieferte F-16-Kampfjets beteiligt sein, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland hatte das Nachbarland nach Angaben aus Kiew binnen kurzer Zeit mit 236 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen attackiert. Die Angriffe galten vor allem der Energieinfrastruktur des Landes. Die Luftangriffe töteten am Montag laut Behördenangaben mindestens sieben Menschen, 47 weitere wurden verletzt.

Details zur angekündigten Vergeltung für die Luftangriffe vom Montag nannte Selenskyj nicht. Allerdings verweist er auch auf die seit drei Wochen laufende ukrainische Offensive im russischen Gebiet Kursk. Die ukrainischen Truppen hätten dort ihre Kontrolle ausgeweitet und erneut russische Kriegsgefangene genommen, was die Möglichkeiten für den Austausch von Gefangenen verbessere.

Mehrere Tote bei erneuten Luftangriffen Russlands

7.12 Uhr: Bei den erneuten nächtlichen Luftangriffen Russlands auf die Ukraine hat es ukrainischen Angaben zufolge mehrere Tote gegeben. Russische Bomber vom Typ Tu-95MS seien vom Luftwaffenstützpunkt Engels im Südwesten Russlands gestartet, erklärt die ukrainische Luftwaffe im Onlinedienst Telegram. Auch Angriffsdrohnen seien in Richtung Ukraine unterwegs.

In weiten Teilen der Ukraine wurde nach Angaben der örtlichen Behörden Luftalarm ausgelöst. In der Stadt Krywyj Rih im Zentrum des Landes seien in der Nacht zwei Menschen getötet worden, erklären örtliche Beamte. Zudem würden zwei Menschen "wahrscheinlich unter den Trümmern" vermisst, teilt Regionalgouverneur Serhij Lysak im Onlinedienst Telegram mit. Auch in Saporischschja im Südosten kamen offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben.

Indiens Premier telefoniert nach Ukraine-Besuch mit Biden

6.11 Uhr: Indiens Premierminister Narendra Modi hat nach seinem Besuch in der Ukraine mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. Modi habe in dem Telefonat Indiens "konsequente Haltung" für den Dialog und die Diplomatie bekräftigt und seine "volle Unterstützung" für eine baldige Rückkehr zum Frieden und zur Stabilität zum Ausdruck gebracht, erklärt das indische Außenministerium. Mehr zu Modis Besuch in Kiew lesen Sie hier.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagt, die Vereinigten Staaten würden alle Länder unterstützen, die sich die Perspektiven des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zur Beendigung des Krieges anhören würden. Das Weiße Haus veröffentlicht eine Erklärung zu dem Telefonat, in dem Biden Modi für seine "Friedensbotschaft" und die "anhaltende humanitäre Unterstützung für die Ukraine" gelobt habe.

