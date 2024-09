Die Ukraine schickt Drohnen in den Hafen der russischen Schwarzmeerflotte. Das ukrainische Parlament hat den Rücktritt des Außenministers akzeptiert. Alle Informationen im Newsblog.

Deutschland sagt Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen zu

12.35 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigt neue Waffenlieferungen an die Ukraine an. "Wir werden zwölf moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern", sagt der SPD-Minister. Dieses Jahr sollten sechs dieser Haubitzen in die Ukraine gebracht werden. Die übrigen sechs im kommenden Jahr. Sie hätten einen Gesamtwert von 150 Millionen Euro. Zudem wolle man mit anderen europäischen Partner der ukrainischen Armee so rasch wie möglich 77 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 überlassen.

Ukraine meldet teilweise Rückeroberung von Ort New York

11.29 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Teil des Ortes New York im Osten des Landes zurückerobert. Die Asow-Brigade teilt im Onlinedienst Telegram mit, sie habe "dank der hohen Moral, des Mutes und der Professionalität" ihrer Kämpfer in dem Ort in der Donezk-Region die "Lage stabilisiert" und "die Kontrolle über einen Teil von New York zurückerlangt".

"Von den feindlichen Truppen eingekreiste ukrainische Soldaten" säßen nun nicht länger fest, erklärt die Asow-Brigade. Die Lage sei aber weiterhin "gespannt". "Die Russen führen im Verantwortungsbereich der Brigade bis zu 15 Angriffe pro Tag aus", heißt es. "Trotz der erbitterten Kämpfe halten unsere Soldaten die Stellung und führen erfolgreiche Gegenangriffe aus."

Die russische Armee hatte am 20. August die Einnahme des Ortes gemeldet, welcher der ukrainischen Armee als wichtiger Logistik-Stützpunkt diente. New York ist nicht weit von der Stadt Torezk entfernt, die seit Wochen heftig umkämpft ist. Der auf deutsche Siedler zurückgehende Name New York war 1951 zugunsten von Nowgorodskoje abgeschafft worden. 2021 wurde er wieder eingeführt, nachdem ukrainische Aktivisten sich dafür eingesetzt hatten.

Biden: 250 Millionen Dollar für die Ukraine

10.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden wird zusätzliche Hilfen für die Ukraine in Höhe von 250 Millionen Dollar genehmigen. Dies gibt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Beginn des Treffens der sogenannten Ramstein-Gruppe auf dem gleichnamigen US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz bekannt. "Es wird die Fähigkeiten verstärken, um den sich wandelnden Anforderungen der Ukraine gerecht zu werden", sagt Austin. Die Mittel sollten schnell zur Verfügung gestellt werden.

Nato-Chef mit Forderung an China

10.30 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert China auf, die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. "China ermöglicht die Produktion vieler Waffen, die Russland einsetzt", sagt Stoltenberg in Oslo vor Journalisten.

Selenskyj fordert Langstreckenraketen

10.27 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert von den westlichen Partnern Langstreckenraketen, um damit auch Ziele in Russland angreifen zu können. Zudem brauchten die ukrainischen Streitkräfte weitere F16-Kampfjets, um gegen das russische Militär bestehen zu können, sagt Selenskyj bei einem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Auch benötige sein Land mehr Kapazitäten für die Luftverteidigung. "Rote Linien" des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollten die westlichen Alliierten ignorieren.

Selenskyj trifft Scholz in Frankfurt