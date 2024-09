Die russischen Vorstöße in Donezk verlangsamen sich wohl. Eine Drohne nahm Kurs aufs ukrainische Parlamentsgebäude. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Drohne vor Parlament in Kiew abgeschossen

23.10 Uhr: Bei russischen Angriffen am Samstag ist offenbar auch das Regierungsviertel ein Ziel gewesen. Aufnahmen zeigen Trümmer von russischen Drohen am Parlamentsgebäude. Maksym Buzhanskyi, ein ukrainischer Abgeordneter, sagte laut dem britischen "Telegraph", der Kreml habe absichtlich das Parlament des Landes: "Die Drohne versuchte, das Gebäude zu treffen, wurde aber abgeschossen", sagte er. Nach Angaben der Pressestelle des Parlaments blieb das Gebäude unbeschädigt. Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass 58 von 67 Drohnen bei dem russischen Angriff abgeschossen wurden.

Ukraine startet offenbar Gegenangriffe nahe umkämpfter Stadt

21.27 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte gehen offenbar nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk zu vereinzelten Gegenangriffen über. Das berichtet die US-Zeitung "Forbes". Demnach hat das ukrainische Militär in der Region wohl vier bis fünf Brigaden mit je bis zu 2.000 Soldaten als Reserve belassen. Nun würden sich einige der Einheiten "dem Kampf entlang der letzten Linie von Schützengräben und befestigten Städten" wenige Kilometer außerhalb der Stadt im Gebiet Donezk anschließen. Russische Militärblogger bestätigen ukrainische Gegenangriffe. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Pokrowsk ist ein strategisch wichtiger Bahnknotenpunkt. Hier gerät die ukrainische Armee seit Wochen zunehmend unter Druck. Die Gegenangriffe könnten das Vorrücken der russischen Truppen auf Pokrowsk zumindest verlangsamen. In der Großstadt haben die Behörden eine Evakuierung angeordnet. Noch immer sollen sich dort aber mehr als 20.000 Menschen aufhalten. Lesen Sie hier mehr zum Gegenangriff in Pokrowsk.

Ukraine warnt vor iranischen Raketen für Russland

21 Uhr: Die Ukraine hat den Iran eindringlich aufgerufen, Russland unter keinen Umständen mit ballistischen Raketen für seinen Angriffskrieg auszustatten. Wenn Berichte internationaler Medien bestätigt würden, dass der Iran Russland mit diesen Raketen für Angriffe auf die Ukraine versorge, werde das schwere Folgen für die bilateralen Beziehungen zwischen Kiew und Teheran haben, teilt das Außenministerium mit. Gemäß den Regeln der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts sei Russland ein Aggressorstaat.

Gleichwohl bereite Sorgen, dass Teheran und Moskau ihre militärische Zusammenarbeit vertiefen und so die Sicherheit nicht nur der Ukraine, sondern ganz Europas, im Nahen Orten und in der Welt bedrohten, teilt das Außenministerium in Kiew weiter mit. Die iranische Führung müsse durch Taten überzeugen, dass sie Russland Kriegsmaschine nicht unterstütze, heißt es. Die internationale Gemeinschaft müsse den Druck auf Teheran und Moskau erhören, um den internationalen Frieden und die Sicherheit zu schützen, heißt es in der Mitteilung des Außenministeriums in Kiew.

Der Iran dementiert indes einen Bericht der US-Zeitung "Wall Street Journal" über die Lieferung von ballistischen Raketen an Russland. "Der Iran hält die Lieferung von Militärhilfe für Kriegsparteien für unmenschlich und wird daher diesbezüglich nichts unternehmen", gibt Teherans UN-Mission in New York in einer Presseerklärung bekannt. Eine solche Kooperation schwäche auch den Friedensprozess und führe zu einer weiteren Eskalation des Konflikts. Auch dies wolle Teheran nicht, heißt es in der Presseerklärung laut dem Nachrichtenportal Mashregh.

Russland: Offenbar Explosionen in Munitionsdepot nach Drohnenangriff