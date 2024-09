Russland will weiteren Ort nahe Pokrowsk eingenommen haben

15.14 Uhr: Die russische Offensive in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine schreitet nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums voran. Zuletzt sei der Ort Nowohrodiwka unter Kontrolle gebracht worden, teilt das Ministerium mit. Die Ortschaft liegt etwa zwölf Kilometer von Pokrowsk entfernt. Einem pro-russischen Militärblogger zufolge greifen russische Truppen unterdessen hinter Nowohrodiwka bereits an mindestens zwei Stellen in einer Entfernung von weniger als sieben Kilometern von Pokrowsk an. Die russischen Truppen rücken seit geraumer Zeit langsam, aber stetig an der Front im Osten vor.