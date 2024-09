Nahende Front: Keine Evakuierungszüge mehr aus Pokrowsk

Selenskyj schlägt Andrij Sybiha als Außenminister vor

Ukrainisches Parlament billigt Rücktritt von Außenminister

Putin: Deutschland könnte immer noch Gas über Nord Stream beziehen

11.05 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin verweist darauf, dass eine der in der Ostsee verlegten Nord-Stream-Pipelines noch intakt ist. Nichts stehe Deutschland im Wege, Gas über diese Röhre zu beziehen. Drei der vier Ostsee-Pipelines, durch die russisches Gas direkt nach Deutschland gepumpt wurde, waren im 2022 durch Explosionen in rund 80 Metern Tiefe zerstört worden. Putin erklärt, US-Flüssiggas sei teurer als das russische Gas. Die Bezieher von Flüssiggas-Lieferungen nähmen wirtschaftliche Verluste in Kauf.

Putin: Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit

Russland droht mit Vergeltung wegen US-Vorgehen gegen Staatssender RT

Ukraine: Haben 60 von 78 russischen Drohnen abgeschossen

Putin rechnet mit sinkenden Einnahmen aus Gasexporten

10.30: Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt sinkende Einnahmen aus Gasexporten an. Er verweist darauf, dass Ende des Jahres die Transitabkommen für Gaslieferungen an europäische Abnehmer über Pipelines in der Ukraine auslaufen. Man könne die Ukraine nicht zur Verlängerung der Abkommen zwingen. Als Ersatz werde der Export in andere Länder gesteigert, kündigt der Präsident an. Er stellt steigende Ausfuhren in die Türkei in Aussicht und erklärt, der Iran habe Interesse an einer Ausweitung der Gasimporte angemeldet.