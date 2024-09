Game of Thrones - das Spiel zur Serie

Meilenstein in der Krebsforschung

Riesenrakete riss Loch in Erdatmosphäre

Russische Raketenangriffe auf Kiew fordern Verletzte. Russischer Genreal wegen Korruption verhaftet. Alle Informationen im Newsblog.

Wissenschaftler in Russland wegen Verrats verurteilt

14.36 Uhr: Ein renommierter russischer Forscher wurde wegen Verrats verurteilt. Es ist schon der Zweite, der Geheimnisse verraten haben soll – auch an Deutschland. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Über 40 Tote und 180 Verletzte bei russischem Angriff

13.30 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff sind in der zentralukrainischen Stadt Poltawa nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens 41 Menschen getötet worden. "Mehr als 180 Menschen wurden verletzt", teilt Selenskyj auf Telegram mit. Zwei ballistische Raketen seien auf dem Gelände einer Hochschule und eines benachbarten Krankenhauses eingeschlagen.

Ein Gebäude des Instituts für Kommunikation sei stark zerstört worden. Selenskyj erneuert die Aufforderung an die westlichen Verbündeten, schnell Waffen zur Raketenabwehr zu liefern. "Flugabwehrsysteme und zugehörige Raketen sind in der Ukraine erforderlich und nicht irgendwo in einem Lager", unterstreicht der Staatschef.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Auf zunächst nicht überprüfbaren Bildern in sozialen Netzwerken waren Leichen vor einem stark zerstörten mehrstöckigen Gebäude zu sehen. Es soll sich dabei um das Militärinstitut für Telekommunikation und Informatisierung der Kiewer Polytechnischen Hochschule in Poltawa handeln. Angaben von Innenminister Ihor Klymenko zufolge wurden mindestens 25 Menschen aus den Trümmern gerettet. Im angrenzenden Wohngebiet seien durch die Druckwelle Fenster zerstört und Fassaden beschädigt worden, heißt es.

Bericht: USA kurz vor Vereinbarung zur Lieferung von Langstreckenraketen

12.24 Uhr: Die USA stehen Insidern zufolge kurz vor einer Vereinbarung über die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine, die tief ins Innere Russlands gelangen könnten. Allerdings müsse die Regierung in Kiew noch mehrere Monate auf die Raketen warten, da die USA vor einer möglichen Lieferung noch technische Probleme lösen müssten, teilen mehrere US-Insider mit.

Die Entscheidung solle im Herbst mitgeteilt werden. Bei den Waffen handelt es sich demnach um Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), also um konventionelle Luft-Boden-Marschflugkörper mit einer mittleren bis großen Reichweite. Sie können von Flugzeugen aus auf Ziele am Boden abgeschossen werden. Eine Lieferung von JASSMs an die Ukraine könnte deren strategische Möglichkeiten erheblich verbessern und ihr einen Vorteil gegenüber Russland verschaffen. Mehr zu den Marschflugkörpern lesen Sie hier.

10.49 Uhr: Hunderten ukrainischer Soldaten droht in der Region Donezk die Einkesslung durch russische Truppen. Wie das Magazin "Forbes" berichtet, soll es Russland gelungen sein, die ukrainischen Truppen bei ihrem Vormarsch auf die Stadt Pokrowsk zu umgehen. Sollte es den Ukrainern nicht gelingen, die Russen bei Ukrajinsk aufzuhalten, könnten Teile von mindestens vier Brigaden eingekesselt werden.

Ein ukrainischer Rückzug könnte bereits in vollem Gange sein. "Es wäre ratsam, dass sie sich aus dem Gebiet zurückziehen, bevor die russischen Kräfte ihre Nachschub- und Rückzugswege abschneiden", erklärte das pro-ukrainische Conflict Intelligence Team. Die Ukrainer würden damit zwar 30 Quadratmeilen an die Russen abtreten, könnte aber ganze ukrainische Bataillone in einem kritischen Moment retten.

Russland beschießt Ort nach Selenskyj Besuch - Tote und Verletzte