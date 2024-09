Ukraine wehrt russischen Drohnenangriff ab

Selenskyj fordert vom Westen Erlaubnis für Angriffe auf russische Luftwaffenstützpunkte

21.44 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt seine Forderung an die westlichen Verbündeten, Kiew den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen für Angriffe auf Ziele in Russland zu erlauben. Nach einem russischen Angriff auf ein Hochhaus in Charkiw sagt Selenskyj in einer Videobotschaft, es gebe nur eine Möglichkeit, diesen "Terror" zu stoppen: Sein Land müsse in der Lage sein, Luftwaffenstützpunkte in Russland direkt anzugreifen.