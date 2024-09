Russland fängt zahlreiche Drohnen ab. Die Regierungen in USA und Großbritannien sorgen sich über einen möglichen Atomdeal zwischen Russland und dem Iran. Alle Informationen im Newsblog.

Britischer Außenminister über Putin: "Das ist Wichtigtuerei"

13.48 Uhr: Vor dem Hintergrund der Debatte über eine Lockerung der Auflagen an die Ukraine für den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland hat der britische Außenminister David Lammy die Warnungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin heruntergespielt. "Da gibt es viel Getöse. Das ist seine Vorgehensweise. Er droht mit Panzern, er droht mit Raketen, er droht mit Atomwaffen", sagt Lammy dem britischen Rundfunksender BBC.

Trotz der Drohungen Putins "dürfen wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen", sagt Lammy und bezeichnete den russischen Präsidenten als "imperialistischen Faschisten". Auf die Frage, ob Putin lüge, wenn er mit einem Atomkrieg drohe, sagte Lammy: "Was Putin macht, ist Sand in die Augen zu streuen. Das ist Wichtigtuerei."

Die Führung in Kiew hat bei den westlichen Verbündeten zuletzt verstärkt darauf gedrängt, weitreichendere westliche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Dabei geht es um britische Raketen vom Typ Storm Shadow und in den USA produzierte ATACMS-Raketen. US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Keir Starmer hatten darüber am Freitag bei einem Treffen im Weißen Haus beraten, eine Entscheidung aber vertagt.

Russland fängt ukrainische Drohnen ab

7.59 Uhr: Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht über mehreren Regionen 29 Drohnen abgeschossen. Sie seien von der Ukraine aus gestartet worden. Die meisten Drohnen wurden demnach über der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk abgefangen.

Briten und Amerikaner offenbar in Sorge vor möglichem Nukleardeal zwischen Russland und Iran

7.53 Uhr: Russland soll vom Iran neue Raketen für den Krieg in der Ukraine erhalten haben. Im Gegenzug könnte der Kreml das Regime beim Bau der Atombombe unterstützen, fürchten die Regierungen in Washington und London. Mehr dazu lesen Sie hier.

Samstag, 14. September

Ex-Politiker fordern Freigabe britischer Langstreckenraketen

0.43 Uhr: Fünf ehemalige britische Verteidigungsminister der Konservativen und der frühere Premierminister Boris Johnson haben laut einem Zeitungsbericht den Labour-Vorsitzenden Keir Starmer aufgefordert, der Ukraine den Einsatz von Langstreckenraketen auf russischem Gebiet zu gestatten. Das solle auch ohne die Unterstützung der USA gelten, berichtet die Sunday Times. Sie hätten den amtierenden Premierminister gewarnt, dass "jede weitere Verzögerung Präsident Putin ermutigen würde", heißt es in dem Bericht.

Johnson: Scholz soll Taurus freigeben

0.20 Uhr: Der frühere britische Premier Boris Johnson fordert wegen der starken Zunahme des Beschusses aus Russland Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, sein striktes Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine zu überdenken. "Wir brauchen definitiv auch eine Taurus-Lieferung, definitiv", sagte Johnson der Süddeutschen Zeitung bei einer Sicherheitskonferenz in Kiew.