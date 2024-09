Newsblog zum Krieg in der Ukraine China kündigt Militärübung mit Russland an Von t-online Aktualisiert am 09.09.2024 - 11:20 Uhr Lesedauer: 4 Min. Wladimir Putin und Xi Jinping (Archivbild): China kündigt Militärübung mit Russland an. (Quelle: SPUTNIK/reuters) Kopiert News folgen

China kündigt für diesen Monat eine Militärübung mit Russland an. Außerdem melden Lettland und Rumänien Einschläge russischer Drohnen. Alle Informationen im Newsblog.

Verfassungsschutz warnt vor russischen Cyberangriffen

11.09 Uhr: Der Verfassungsschutz sowie mehrere US-Behörden warnen vor russischen Cyberangriffen in Ländern der Nato. Dies teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz über den Online-Dienst X mit. Demnach soll eine mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU in Verbindung stehende Gruppe "Netzwerke in Nato-Mitgliedsstaaten in Europa und Nordamerika sowie Ländern in Lateinamerika und Zentralasien angegriffen haben".

Die "primäre Absicht" der Angriffe seit Anfang 2022 scheine darin zu bestehen, "Hilfsleistungen für die Ukraine auszukundschaften und zu stören", heißt es in der Mitteilung weiter. Unter bekannten Zielen befänden sich unter anderem kritische Infrastruktur, Regierungsstellen und Firmen aus den Bereichen Finanzen, Transport, Energie und Gesundheit.

Mitverfasser der Warnung sind mehrere US-Behörden. Genannt wurden die Bundespolizei FBI, der Nachrichtendienst NSA und die Cybersicherheits-Behörde CISA.

China kündigt Militärübung mit Russland an

9.51 Uhr: China hat ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland angekündigt, das noch in diesem Monat stattfinden soll. Die Übung ziele darauf ab, "die strategische Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen und dem russischen Militär zu vertiefen", erklärte das Verteidigungsministerium in Peking. Demnach werden See- und Luftstreitkräfte beider Länder an der Übung "North-Joint 2024" im Japanischen und im Ochotskischen Meer vor der russischen Küste teilnehmen.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, soll mit dem Manöver die Fähigkeit verbessert werden, "gemeinsam mit Sicherheitsbedrohungen umzugehen". Dafür werde auch eine gemeinsame Seepatrouille in "relevante Seegebiete des Pazifischen Ozeans" entsandt. Zudem werde China an Russlands strategischer Übung "Ozean-2024" teilnehmen, hieß es weiter. Ein genaues Datum für die Übungen wurde nicht genannt. Bereits Mitte Juli hatten beide Länder ein gemeinsames Manöver in den Gewässern und im Luftraum vor der Küste der Hafenstadt Zhanjiang in der südchinesischen Provinz Guangdong abgehalten.

Ukraine: Sechs russische Drohnen und zwei Raketen abgeschossen

8.01 Uhr: Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Luftwaffe in der Nacht zum Montag sechs von acht russischen Drohnen und zwei von drei Raketen abgeschossen.

Selenskyj hofft auf positive Signale

5 Uhr: Nach seinen Gesprächen mit Vertretern der US-Regierung während des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein wartet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj jetzt "sehr gespannt" auf Ergebnisse. Konkret hatte Selenskyj am Freitag von den Verbündeten weitreichende Waffen und die Erlaubnis zu deren Einsatz gegen militärische und logistische Ziele auf russischem Staatsgebiet gefordert. Bisher wurde diese Erlaubnis nicht erteilt.

Die Ukraine versuche, ihre Partner auf allen Ebenen vom Einsatz weitreichender Raketen zu überzeugen, betonte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft und beklagte fehlende Entscheidungsbereitschaft: "Russland kann vor der Suche nach Frieden ebenso zurückschrecken wie die Welt vor starken Entscheidungen, Russland zu besiegen, zurückschreckt."

"Wir arbeiten ständig mit Vertretern beider Parteien in den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen – am Rande des Forums in Italien traf ich mit einer Delegation des US-Kongresses zusammen", berichtete Selenskyj von einem anschließenden Besuch in Italien am Freitag. "Wir sprachen insbesondere über den Siegesplan für die Ukraine – über einige seiner Details." Die Ukraine werde sowohl US-Präsident Joe Biden als auch die beiden Bewerber um seine Amtsnachfolge, Donald Trump und Kamala Harris, über Details informieren.

Sonntag, 8. September

Lettland meldet Absturz russischer Drohne auf seinem Staatsgebiet

23 Uhr: In Lettland ist nach Angaben von Staatspräsident Edgars Rinkēvičs eine russische Kampfdrohne abgestürzt. Das Flugobjekt sei am Samstag "im östlichen Teil des Landes", erklärte Rinkēvičs im Onlinedienst X. Dem Verteidigungsministerium in Riga zufolge war die Drohne vom benachbarten Belarus aus in den lettischen Luftraum eingedrungen und ging in der Gemeinde Rēzekne zu Boden.

Verteidigungsminister Andris Spruds erklärte, der Vorfall bestätige die Notwendigkeit, die Ostgrenze des Landes zu Russland und Belarus weiter zu stärken. Dies umfasse die Fähigkeit zur Luftverteidigung und zur elektronischen Drohnenabwehr.