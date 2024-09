Die Niederlande erlauben der Ukraine den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen in Russland. Der Kreml äußert sich zu den geplanten Friedensgesprächen. Alle Informationen im Newsblog.

USA: Können Berichte über iranische Raketen nicht bestätigen

20.41 Uhr: Die US-Regierung kann nach eigenen Angaben Berichte nicht bestätigen, wonach der Iran Russland ballistische Raketen geliefert hat. Dies gibt John Kirby bekannt, der Sprecher der US-Regierung für die nationale Sicherheit.

Kremlkritiker: Putins Herrschaft wird "in sehr naher Zukunft enden

20.28 Uhr: Der führende russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa hat den Westen davor gewarnt, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen "gesichtswahrenden Ausweg" aus dem Ukraine-Krieg zu gewähren. "Es ist sehr wichtig, dass Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen darf", sagt Kara-Mursa in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Es ist sehr wichtig, dass Wladimir Putin keinen gesichtswahrenden Ausweg aus diesem Krieg in der Ukraine findet."

Gut einen Monat nach seiner Freilassung im Rahmen eines Gefangenenaustauschs sagt Kara-Mursa, er begreife zwar, dass in den westlichen Gesellschaften "Ermüdung" wegen des Krieges herrsche. Putin müsse aber "besiegt werden". Er ergänzt: "Wenn, Gott bewahre, das Putin-Regime den Ausgang dieses Krieges als Sieg für sich darstellen und an der Macht bleiben darf, werden wir in einem Jahr oder in 18 Monaten über einen weiteren Konflikt oder eine andere Katastrophe sprechen."

Kara-Mursa fügt aber an, er glaube, dass die Herrschaft Putins in Russland "in einer sehr nahen Zukunft enden wird". Mit Blick auf die jeweils in kurzer Zeit erfolgten Zusammenbrüche des russischen Zarenreichs im Jahr 1917 und der Sowjetunion im Jahr 1991 sagt er: "Große politische Veränderungen treten in Russland plötzlich und unerwartet auf und niemand ist je darauf vorbereitet."

Auswärtiges Amt: Russland "größte Bedrohung für Frieden"

20.24 Uhr: Nach dem Eindringen russischer Drohnen nach Lettland und Rumänien hat das Auswärtige Amt Russland unter Präsident Wladimir Putin als "größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit" bezeichnet. "Leider ist Putins Russland derzeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit direkt an der Nato-Ostflanke", schreibt das Ministerium im Onlinedienst X. "Dies haben nicht zuletzt gerade die Drohnen-Vorfälle in Rumänien und Lettland erneut gezeigt."

"Wir stimmen uns mit unseren Bündnispartnern ab und stehen an ihrer Seite", fährt das Auswärtige Amt mit Blick auf die Drohnen fort. Am Wochenende hatten die Nato- und EU-Mitglieder Lettland und Rumänien jeweils das Eindringen einer russischen Drohne in ihre Staatsgebiete gemeldet.

Raketenlieferungen: Kiew bestellt iranischen Gesandten ein

19.41 Uhr: Nach Berichten über mögliche iranische Lieferungen ballistischer Raketen an Russland hat das ukrainische Außenministerium den iranischen Gesandten einbestellt. Diesem sei in "harter Form" eine Warnung an Teheran übermittelt worden, teilt das Ministerium in Kiew mit. Eine Bestätigung der Berichte werde "verheerende und nicht wiedergutzumachende Folgen" für die bilateralen Beziehungen haben.

Zuvor hatten US-amerikanische Zeitungen unter Berufung auf Quellen in Washington berichtet, dass Teheran ballistische Kurzstreckenraketen an Russland geliefert habe. Moskau greift Ziele in der Ukraine bereits seit Herbst 2022 regelmäßig mit Kampfdrohnen iranischer Bauart an. Teheran streitet Waffenlieferungen jedoch immer wieder ab.

Lawrow: Westen will nicht ehrlich über Ukraine verhandeln