Taurus

Anders als ballistische Raketen, die vom Boden abgefeuert werden und in einem Bogen direkt auf ihr Ziel zusteuern, können Marschflugkörper wie Taurus komplizierte "Umwege" fliegen. Das fünf Meter lange und knapp 1,4 Tonnen schwere Geschoss lässt sich so programmieren, dass es nur wenige Meter über dem Boden entlang von Wegmarken im Gelände sein Ziel ansteuert. Das macht es für die gegnerische Flugabwehr schwieriger, den Marschflugkörper zu orten und zu bekämpfen. Kurz vor dem Ziel steigt Taurus dann in die Höhe, um in einem vorgegebenen Winkel und mit mehr als 1.000 km/h einzuschlagen.