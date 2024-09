Der Militärexperte Nico Lange weist zudem auf die Abschussrampen für ballistische Raketen in Russland hin. Es sei sinnvoll, "die Abschussrampen für ballistische Raketen zu bekämpfen und sich nicht einzubilden, man kann Luftverteidigung so aufbauen, dass man jede Rakete, die von diesen Abschussrampen aus abgeschossen wird, abfangen kann", sagte Lange dem ZDF. Das wäre nicht nur militärisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch, da die westlichen Unterstützer nicht immer wieder Flugabwehrraketen in Millionenwert nachliefern müssten.

Die ukrainische Analystengruppe "Frontelligence" hingegen schätzt die Auswirkungen einer Erlaubnis für weiterreichende Angriffe in Russland auf den Krieg als relativ gering ein. Denn Russland habe wohl schon einige seiner Hochwertziele außerhalb der Reichweite der Waffensysteme verlegt. Ähnlich hatte sich auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Rahmen eines Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein Anfang September geäußert.

Die Erlaubnis für weitreichende Schläge sei nur ein Faktor in einer Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden müssten: "Der Schlüssel zum Sieg" liege vielmehr in der "qualitativen Verbesserung, dem schrittweisen Aufbau der ukrainischen Armee und ihrer wirtschaftlichen Anpassung in Verbindung mit der Lieferung von Langstreckensystemen", schreibt der "Frontelligence"-Gründer unter dem Pseudonym Tatarigami auf X.

Erwägt der Westen die Lieferung neuer weitreichender Waffen?

Tatsächlich soll die US-Regierung kurz vor der Entscheidung stehen, der Ukraine weitere Marschflugkörper zu liefern. Diese könnten Teil eines Hilfspakets sein, das noch in diesem Herbst vor den US-Präsidentschaftswahlen angekündigt werden soll.

Dabei soll es sich um Flugkörper des Typs JASSM aus US-Produktion handeln. Der Marschflugkörper wurde in vier Ausführungen produziert. Die neueste soll eine Reichweite von gut 1.800 Kilometern haben, die älteste kann rund 350 Kilometer weit fliegen. Welches der Modelle geliefert werden könnte, ist nicht bekannt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Ukraine die modernste Variante erhält. Mehr zu dem Marschflugkörper lesen Sie hier.

Wie reagiert Russland auf die mögliche Freigabe?

Der Kreml geht bereits davon aus, dass der Ukraine der Einsatz weitreichender Waffen aus den USA und Großbritannien gegen russisches Gebiet erlaubt wird. "Höchstwahrscheinlich sind all diese Entscheidungen schon gefallen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge. Er fügte hinzu, derzeit werde in den Medien Stimmung für den angeblich bereits gefallenen Entschluss gemacht. Nach Darstellung Peskows verstrickt sich der Westen so immer tiefer in den Konflikt. Er kündigte eine entsprechende Reaktion Moskaus an.