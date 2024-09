Bei einem Besuch von Olaf Scholz in Kasachstan, bezeichnete der kasachische Präsident Tokajew Russland als militärisch unbesiegbar. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock reist zu Unterstützer-Konferenz in Ukraine-Nachbarland Moldau

17.18 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt am Dienstag an einer internationalen Konferenz zur Unterstützung des an die Ukraine grenzenden Landes Moldau teil. Das Treffen in der Hauptstadt Chisinau ist bereits die fünfte Konferenz der sogenannten Moldau-Partnerschaftsplattform, die kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von Deutschland, Frankreich und Moldaus Nachbarland Rumänien ins Leben gerufen worden war.

Wegen des Ukraine-Kriegs ist in Moldau die Angst vor russischer Einflussnahme gewachsen, zum anderen hat das kleine südaosteuropäische Land viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Im Mittelpunkt der Konferenz am Dienstag stehen laut dem Auswärtigen Amt in Berlin die wirtschaftliche Entwicklung, eine sichere Energieversorgung und die Rechtsstaatsreform in Moldau. Als Beitrag zum Schutz des kleinen Landes vor russischer Einflussnahme soll eine deutsch-moldauische Kooperationsvereinbarung zur Cyber-Sicherheit unterzeichnet werden.

20 Prozent für die AfD: Putins Plan für Deutschland

17.12 Uhr: Recherchen offenbaren, wie gezielt Russland die deutsche Bevölkerung mit Fake News unterwandern will. Das Ziel des Kremls: Zukunftsangst schüren und der AfD zu 20 Prozent in den Umfragen verhelfen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Russland wirft Ärzte ohne Grenzen raus

16.41 Uhr: Die russische Regierung streicht die Zweigstelle der Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen nach deren Angaben aus dem NGO-Register und untersagt damit die weitere Arbeit im Land. Sie müsse daher ihre Aktivitäten in der Russischen Föderation einstellen, gibt die Organisation in einer Pressemitteilung bekannt und beruft sich auf einen Brief der russischen Regierung vom August. Moskau geht seit längerem gegen Vertretungen von westlichen Nichtregierungsorganisationen vor, die als ausländische Agenten angesehen werden. Zu den Gründen des Rauswurfs werden keine Angaben gemacht.

Zuletzt hatte Ärzte ohne Grenzen Projekte unter anderem für Tuberkulose- und HIV-Patienten in den Großstädten Moskau, St. Petersburg, Wladimir und der nordrussischen Region Archangelsk geführt. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 betreute die Hilfsorganisation auch Tausende ukrainische Flüchtlinge in den grenznahen russischen Gebieten Belgorod, Woronesch und Rostow.

Scholz: Sanktionsumgehung sollte vermieden werden

16.09 Uhr: Kanzler Olaf Scholz mahnt in Kasachstan an, dass der verstärkte Handel zwischen Deutschland und zentralasiatischen Staaten nicht zur Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland genutzt wird. Er sei dankbar für den vertrauensvollen Dialog mit der Regierung in Astana, "mit dem wir verhindern wollen, dass der Handel zwischen uns zur Umgehung von Sanktionen missbraucht wird", sagt Scholz bei einem Besuch.

Kasachstans Präsident nennt Russland militärisch unbesiegbar

15.32 Uhr: Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew bezeichnet beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz Russland als unbesiegbar und ruft zu schnellen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg auf. "Eine weitere Eskalation des Kriegs führt zu irreparablen Folgen für die ganze Menschheit und in erster Linie für alle Länder, die direkt an dem russisch-ukrainischen Konflikt beteiligt sind", sagt er kasachischen Nachrichtenagenturen zufolge. "Es ist Fakt, dass Russland in militärischer Hinsicht unbesiegbar ist", fügt er hinzu.

Nach Darstellung Tokajews gebe es nach wie vor "eine Möglichkeit zur Erreichung eines Friedens". Seinen Worten nach müssen alle Friedenspläne geprüft und die Kampfhandlungen eingestellt werden. Anschließend könnten die territorialen Streitfragen geklärt werden.

Putin erhöht Truppenstärke des Militärs auf 2,4 Millionen

14.51 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hebt zum dritten Mal seit Beginn des von ihm befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Truppenstärke seiner Streitkräfte an. Die Zahl der beim Militär Beschäftigten soll ab Dezember bei 2,389 Millionen Menschen liegen, darunter 1,5 Millionen Soldaten, heißt es in einem Dekret des Präsidenten.