Marine-Hauptquartier in Rostock: Moskau bestellt Botschafter ein

15.52 Uhr: Russland hat den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Hintergrund sei die Eröffnung eines neuen Marine-Hauptquartiers in Rostock. Die "Ausweitung von Nato-Infrastruktur in die ehemalige DDR" würde zu "den schlimmsten Konsequenzen führen", erklärt das russische Außenministerium. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte bei der Eröffnung des Hauptquartiers am Montag erklärt, es handle sich ausdrücklich um Marine-, nicht Nato-Infrastruktur.