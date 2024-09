Österreicher wegen Sex in Schrein verhaftet

An einem schwarzen Tag seiner Karriere bleibt Dmytro Kuleba dem Parlament lieber fern. Seine Entlassung ist nun offiziell: Die Werchowna Rada hat das Rücktrittsgesuch des bisherigen Außenministers am Donnerstag angenommen. Im Westen war Kuleba eines der bekanntesten Gesichter der Regierung in Kiew. Doch das ist jetzt Vergangenheit.

Die Entlassung Kulebas ist Teil einer umfassenden Rotation in der ukrainischen Regierung. Gleich ein knappes Dutzend von Posten in Ministerien und der Präsidialverwaltung wurde neu besetzt. Nach und nach wurden die Rücktritte verschiedener politischer Figuren in den vergangenen Tagen verkündet, die in Kulebas Abgang gipfelten.

Am Mittwochabend veröffentlichte Fraktionschef David Arachamija die Personalien, die künftig wichtige Ämter übernehmen sollen. Wer sind die neuen und alten Gesichter in Selenskyjs Regierung? t-online hat darüber mit dem Ukraine-Experten Andreas Umland gesprochen. Der Analyst des Stockholmer Zentrums für Osteuropastudien erklärt Hintergründe der Personalrochade, zeigt Überraschungen auf und erklärt, was es mit den Gerüchten um die Gründe von Kulebas Rücktritt auf sich hat.

(Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder) Zur Person Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als Analyst beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien des Schwedischen Instituts für Internationale Angelegenheiten. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").

Experte: Wechsel sind "alles anderes als ungewöhnlich"

Die Ministerrochade von Präsident Selenskyj ist keinesfalls unumstritten. Kritiker halten den Umbau für Augenwischerei und Aktionismus, um Veränderungen vorzutäuschen und um von den Misserfolgen im Abwehrkampf gegen die russische Invasion abzulenken. Auch die Probleme bei der Energieversorgung durch die ständigen russischen Angriffe auf die Infrastruktur lassen die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der eigenen Führung wachsen.

Andreas Umland weist im Gespräch mit t-online auf einen weiteren, möglicherweise kritischen Aspekt hin: "Durch die Wechsel in der ukrainischen Regierung wächst insgesamt die Machtkonzentration beim Präsidenten", erklärt der Osteuropaexperte. Das sei allerdings "alles andere als ungewöhnlich" für ein Land im Kriegszustand: "Die Sicherheit hat für den ukrainischen Staat derzeit Priorität, eine stärkere Steuerung durch das Präsidialamt soll das gewährleisten." Zudem müsse beachtet werden, dass die Ministerinnen und Minister in Kriegszeiten stärker belastet werden und auch daher eventuell ausgetauscht werden müssten.

"Insgesamt aber ist der Austausch von Ministern im politischen System der Ukraine nicht ungewöhnlich – auch nicht in Friedenszeiten", sagt Umland. Solche Rochaden hat es immer gegeben. Daher werde der aktuelle Wechsel in der Ukraine auch weniger beachtet, in der medialen Berichterstattung eher zweitrangig behandelt.

Das sind die Wechsel in Selenskyjs Kabinett

Für insgesamt elf Posten hat Selenskyj neue und auch altbekannte Gesichter vorgeschlagen. Das ukrainische Parlament hat sie am Donnerstag bestätigt. Im Überblick lesen Sie, welche Personen nun befördert oder versetzt werden:

Andrij Sybiha – Außenminister: Der 49-jährige Diplomat mit langjähriger Erfahrung war zuvor im Präsidialamt für Außenpolitik und strategische Partnerschaften zuständig und erster Stellvertreter von Dmytro Kuleba. Noch davor war er zudem Botschafter in der Türkei gewesen. Sybiha habe eine gute Reputation, sagt Umland. "Seine Verbindungen in die Türkei könnten ausschlaggebend für die Besetzung gewesen sein, immerhin ist das Land der wichtigste Partner in der Schwarzmeerregion – allerdings ist das Spekulation." Zudem aber gelte Sybiha als weniger schillernde Figur als sein Vorgänger Kuleba, auch das könnte zu seiner Einsetzung beigetragen haben.