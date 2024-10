Kind verliebt sich in K.I. – tot

Nordkoreas mögliche Beteiligung am Ukraine-Krieg löst Wirbel in der Weltpolitik aus. In den USA fordert ein führender Politiker "direkte militärische Maßnahmen". Alle Informationen im Newsblog.

Guterres fordert in Russland Frieden – Putin macht sich lustig

14.36 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat beim Brics-Gipfel in der russischen Millionenstadt Kasan Frieden für den Gazastreifen und Libanon, aber auch die von Russland angegriffene Ukraine gefordert. "Wir brauchen Frieden in der Ukraine. Einen gerechten Frieden, in Übereinstimmung mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung", betont er dabei. Das Völkerrecht sieht die territoriale Unverletzlichkeit von Staaten vor, die Generalversammlung hatte den Rückzug russischer Truppen aus ukrainischem Gebiet gefordert. Russland beansprucht weite Gebiete der Ukraine für sich.

Kremlchef Wladimir Putin zeigt sich von der Rede des UN-Generalsekretärs unbeeindruckt. Dessen Formulierung, die Welt könne nur als eine "globale Familie" gemeinsam die Probleme lösen, kontert er spöttisch. Die Welt lebe schon wie eine Familie. "In Familien gibt es leider oft Zerwürfnisse, Skandale und Streit ums Eigentum. Mitunter kommt es dabei zur Prügelei", sagt Putin.

US-Politiker fordert: Biden sollte "direkte militärische Maßnahmen" erwägen

14.33 Uhr: Ein führender US-Politiker fordert die Regierung von Präsident Joe Biden dazu auf, im Falle eines Eingreifens nordkoreanischer Soldaten in den Ukraine-Krieg, "direkte militärische Maßnahmen" gegen die Truppen zu erwägen. Da die US-Regierung offiziell anerkannt habe, dass sich nordkoreanische Soldaten in Russland auf einen Einsatz im Ukraine-Krieg vorbereiteten, "muss die Regierung Biden-Harris deutlich machen, dass die Vereinigten Staaten eine rote Linie für den Eintritt nordkoreanischer Truppen in diesen Konflikt ziehen", schreibt der Mike Turner, republikanischer Vorsitzender des Ausschusses für Geheimdienste im US-Repräsentantenhaus, auf X.

Zudem beschrieibt Turner, was genau er damit meint: "Wenn nordkoreanische Truppen die Ukraine von russischem Territorium aus angreifen, sollte es der Ukraine erlaubt sein, mit amerikanischen Waffen zu antworten." Bisher verweigert die US-Regierung der Ukraine diese Erlaubnis weitgehend. Darüber hinaus fordert Turner: "Sollten nordkoreanische Truppen in das Hoheitsgebiet der Ukraine eindringen, müssen die Vereinigten Staaten ernsthaft erwägen, direkte militärische Maßnahmen gegen die nordkoreanischen Truppen zu ergreifen."

Die USA und die Nato hatten am Mittwoch die Stationierung nordkoreanischer Soldaten in Russland bestätigt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, John Kirby, sagte, die US-Regierung gehe von derzeit mindestens 3.000 Soldaten aus, die in den Osten Russlands verlegt worden seien.

Putin kritisiert Westen erneut – China ruft zu politischer Ukraine-Lösung auf

12.08 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat beim Brics-Gipfeltreffen in Kasan erneut heftige Vorwürfe gegen den Westen wegen der Ukraine erhoben. Das Nachbarland werde benutzt, "um kritische Bedrohungen der Sicherheit Russlands zu schaffen", sagt der Kremlchef in einer Plenarrunde mit mehr als 30 Staatsgästen. "Sie verbergen nicht einmal das Ziel, unserem Land eine strategische Niederlage beizufügen", sagt er.

Als nächster Redner in der Gipfelrunde ruft der chinesische Staatschef Xi Jinping allerdings zu einer politischen Lösung des Ukraine-Konflikts auf. Er erinnert an Vorschläge, die China und Brasilien dafür gemacht haben.

Russland besiegelt strategische Partnerschaft mit Nordkorea

10.47 Uhr: Das russische Parlament hat den mit Nordkorea geschlossenen Vertrag über eine allumfassende strategische Partnerschaft ratifiziert. Die Vereinbarung hebt die militärische Zusammenarbeit beider Länder auf eine neue Ebene und legt fest, dass sich Nordkorea und Russland gegenseitig Beistand leisten, sollte eines der Länder angegriffen werden. "Der Vertrag trägt der aktuellen geopolitischen Lage in vollem Umfang Rechnung", sagt der Chef des Auswärtigen Ausschusses der Duma, Leonid Sluzki.