Britischer Ex-Soldat von Russland gefangengenommen

1.20 Uhr: Ein ehemaliger Soldat der britischen Armee, der jetzt für die Ukraine kämpft, ist in der Region von Kursk von russischen Truppen gefangen genommen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigen einen Mann in Kampfkleidung, der Englisch spricht und sich als James Scott Rhys Anderson identifiziert. Die russische Nachrichtenagentur Tass bestätigte später, dass ein britischer Bürger festgenommen worden sei. In den Videoaufnahmen sind die Hände des Gefangenen offenbar gefesselt. Er sei aus der britischen Armee geflogen und dann in die Internationale Legion der Ukraine eingetreten. Das bereue er, sagte er in den Videos. Es kann nicht verifiziert werden, ob er zu dieser Aussage gedrängt wurde.