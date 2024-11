Ukraine: Das könnte alles verändern

Kopiert News folgen

Die Ukraine darf Russland mit weiterreichenden US-Raketen angreifen. Schweden und Finnland starten Kampagnen, um die Kriegstüchtigkeit der Bevölkerung zu erhöhen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: US-Entscheidung zu Raketen ein "game changer"

23.05 Uhr: Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sieht in der US-Erlaubnis zum Einsatz von Raketen gegen Ziele im russischen Hinterland einen möglichen "game changer". Dies könne die Dinge grundlegend verändern, sagte Sybiha am Montag in New York. "Je länger die ukrainischen Angriffe reichen, desto kürzer wird der Krieg sein." Sein Land habe "vollumfänglich das Recht, militärische Ziele auf dem Territorium Russlands anzugreifen", sagte der Außenminister, der an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats teilnehmen wollte, die für den 1000. Tag seit Beginn des Ukraine-Krieges angesetzt worden war.

US-Präsident Joe Biden hatte der Ukraine am Sonntag grünes Licht für den Einsatz von Waffen mit größerer Reichweite gegeben, um Ziele jenseits der Grenze im russischen Hinterland angreifen zu können. Nach Informationen der "New York Times" (NYT) betrifft dies Raketen vom Typs ATACMS (Army Tactical Missile System), um die ukrainischen Kräfte in der russischen Grenzregion Kursk zu unterstützen.

Diese Raketen haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und wurden konzipiert, um feindliche Truppen und Gerät weit hinter den Frontlinien bekämpfen zu können. Die ukrainische Armee war in Kursk im August einmarschiert und brachte dort mehrere hundert Quadratkilometer unter ihre Kontrolle.

London: 50.000 ukrainische Soldaten ausgebildet

19.16 Uhr: Großbritannien hat bisher rund 50.000 Soldaten aus der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs ausgebildet. Der morgige Tag markiere einen "blutigen Meilenstein", an dem die illegale Invasion vor 1.000 Tagen begonnen habe, sagte Verteidigungsminister John Healey im Parlament in London. Er könne bestätigen, dass mittlerweile 50.000 Menschen aus der Ukraine trainiert worden seien.

Selenskyj reist in frontnahe Städte Pokrowsk und Kupjansk

17.58 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in die frontnahe Stadt Pokrowsk im Donezker Gebiet im Osten des Landes gereist. "Das ist ein angespannter Frontabschnitt", schrieb der Staatschef bei Telegram. Er zeichnete demnach mehrere Soldaten mit Orden aus. "Nur dank Eurer Stärke ist der Osten nicht komplett durch die Russische Föderation besetzt", sagte Selenskyj in dem zum Beitrag veröffentlichten Video. In einem weiteren Video inspizierte der Staatschef den Bau von neuen Verteidigungslinien in dem Gebiet.

Anschließend fuhr der Präsident ins benachbarte Gebiet Charkiw. In einem weiteren Videobeitrag berichtete Selenskyj von seinem Frontbesuch in Kupjansk. Russische Truppen befinden sich nur wenige Kilometer nordöstlich der Stadt. Diese war nach über einem halben Jahr russischer Besatzung Mitte September 2022 befreit worden, doch kommt die Front wieder näher. Zuletzt war vor wenigen Tagen eine kleine Kolonne russischer Panzerfahrzeuge in die Stadt eingedrungen, wurde aber dabei aufgerieben.

Russland verbietet Export von angereichertem Uran in die USA

17.01 Uhr: Russland hat einen Lieferstopp von angereichertem Uran für die Atomkraftwerke in den USA eingeführt und will den Export nur noch in Ausnahmefällen erlauben. "Tatsächlich ist ein Exportverbot eingeführt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Der Föderale Dienst zur technischen und Exportkontrolle Russlands könne zwar Ausnahmen zulassen, aber nur, wenn dies im Interesse Moskaus liege, sagte er. In den USA erhält etwa ein Viertel der Atomkraftwerke angereichertes Uran aus Russland.