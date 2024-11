Luftalarm in der Ukraine: Hyperschallrakete eingeschlagen

Filmstar entsetzt mit Geste in Liveshow

Chaos in Garage – 200 Fahrer stecken fest

Juso-Chef zweifelt an Scholz

Kopiert News folgen

In der Ukraine gibt es weitere russische Luftangriffe. Die ukrainische Staatsanwaltschaft wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Alle Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Marschflugkörper treffen offenbar russisches Hauptquartier

6.03 Uhr: Die Ukraine hat nach einem Bericht des in Washington ansässigen Instituts für Kriegsstudien (ISW) offenkundig in der Nacht zum Mittwoch das russische Hauptquartier für die Kursk-Gegenoffensive mit britischen Marschflugkörpern angegriffen. Nach ISW-Erkenntnissen sei das russisch-nordkoreanische Hauptquartier in der Stadt Marjino "erfolgreich" mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow und auch mit Kampfdrohnen attackiert worden.

Die Denkfabrik beruft sich in ihrer Analyse auf Aufnahmen nach dem mutmaßlichen Angriff, der dem Barjatinski-Gut in Marjino gegolten haben soll. Russland hat bei Kursk knapp 50.000 Soldaten, unter ihnen etwa 10.000 Nordkoreaner, zu einer Gegenoffensive zusammengezogen, mit der sie die von ukrainischen Truppen seit Sommer besetzten Gebiete zurückerobern will. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neue Luftangriffe auf Ukraine

5.20 Uhr: In der Ukraine ist am frühen Morgen landesweit Luftangriffs- und Raketenalarm ausgelöst worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk sei eine russische Hyperschallrakete vom Typ "Kinschal" eingeschlagen, berichtete die Agentur Ukrinform. Die Rakete sei von einem Mig-31-Kampfjet abgefeuert worden. Genauere Angaben gibt es zunächst nicht.

Kurz darauf warnt die ukrainische Flugabwehr auf der Plattform Telegram vor dem möglichen Einflug mehrerer Ch-101-Marschflugkörper. Diese mit Tarnkappentechnik versehenen Flugkörper seien vermutlich von strategischen Bombern des Typs Tu-95 in der Nähe der Stadt Engels in der südrussischen Region Saratow abgefeuert worden. Wenig später drangen mehrere Marschflugkörper in den ukrainischen Luftraum ein und nahmen Kurs auf die Hauptstadt Kiew und Poltawa im Osten des Landes, wie die Luftwaffenführung mitteilt.

Selenskyj setzt bei Krim auf Diplomatie

3.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt bei der Rückgewinnung der von Russland annektierten Halbinsel Krim weiter auf diplomatische Mittel. "Ich habe bereits gesagt, dass wir bereit sind, die Krim mit diplomatischen Mitteln zurückzuerlangen", sagt der Präsident dem US-Sender Fox News. Eine militärische Rückeroberung der Krim wäre mit zu hohen Verlusten an Menschenleben verbunden, die sein Land nicht hinnehmen könne. Zudem gebe es keine Garantie für einen militärischen Erfolg. Gleichzeitig stellt Selenskyj klar, dass die Ukraine keine besetzten Gebiete an Russland abtreten werde. "Wir können kein besetztes Gebiet der Ukraine rechtlich als russisch anerkennen." Die ukrainische Halbinsel Krim wurde 2014 von Russland annektiert.

Steht Angriff bevor? Russland baut Verteidigung der Krim-Brücke aus

3.07 Uhr: Russische Truppen haben Luftverteidigungsanlagen aus dem besetzten Gebiet an die Krim-Brücke verlegt. Sie sollen aus dem Südwesten der Krimhalbinsel abgezogen worden sein, berichtet die "New Voices of Ukraine". Die Verlegung könnte im Kontext der Entscheidung von US-Präsident Joe Biden stehen, eine größere Reichweite von amerikanischen ATACMS-Raketen zu erlauben. Diese könnten die wichtige Verbindung zwischen der Halbinsel und Russland zerstören. Die Brücke ist ein Prestige-Objekt Putins, die Ukraine hat sie mehrfach mit Drohnen angegriffen.

Nachdem Russland seine Schwarzmeerflotte wegen ukrainischer Angriffe weitgehend aus dem Gebiet abgezogen hat, muss Russland die Brücke mit Raketensystemen schützen. Auch diese sind immer wieder Ziel von Drohnenangriffen geworden.

Merkel bremste schnellen Nato-Beitritt der Ukraine aus