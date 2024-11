Kopiert News folgen

Putin droht dem Westen. Die US-Regierung äußert sich zum angeblichen Angriff der Russen mit einer Interkontinentalrakete. Alle Informationen im Newsblog.

Putin bestätigt neuen Raketenschlag und droht weitere an

18.37 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat einen Angriff auf die Ukraine mit einer Mittelstreckenrakete bestätigt und mit weiteren Schlägen gedroht. In einer Videoansprache nannte er das System Oreschnik. Es arbeite mit Hyperschallgeschwindigkeit und könne nicht abgefangen werden, so Putin. Das behauptete die russische Propaganda aber auch schon über andere Raketen, die durchaus von westlichen Abwehrsystemen abgefangen werden können.

Um welches Waffensystem es sich bei Oreschnik handelt, ist unklar. Der US-Militärexperte Michael Kofman schrieb beim Kurznachrichtendienst Bluesky, dass es sich um eine experimentelle Variante der RS-26 Rubesch handeln könnte. Diese Rakete hat eine Reichweite von etwa 6.000 Kilometern und gilt deshalb offiziell als Interkontinentalrakete. Westliche Experte vermuten aber, dass die RS-26 Rubesch – oder Varianten der Waffe – auch Ziele in deutlich kürzerer Distanz treffen könnten. Damit würde die Waffe gegen den INF-Abrüstungsvertrag verstoßen, der den Test und die Stationierung von Raketen mit einer Reichweite bis 5.500 Kilometer in Europa verbietet.

In der ukrainischen Großstadt Dnipro waren am Donnerstagmorgen mutmaßlich sechs Sprengköpfe einer russischen Rakete eingeschlagen. Es seien keine nuklearen Sprengladungen gewesen, sagte Putin. Er sprach von einer Reaktion darauf, dass die USA und andere westliche Länder der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen auch auf russischem Territorium erlaubt hätten. "Wir haben mehrfach unterstrichen, dass der vom Westen provozierte Regionalkonflikt in der Ukraine Elemente globalen Charakters angenommen hat", sagte Putin. Zugleich nannte er das neue System die Moskauer Antwort darauf, dass die USA Mittelstreckenraketen in Europa und im Pazifik stationieren wollten.

EU-Kommission bereitet Maßnahmen gegen russische Importe vor

17.18 Uhr: Die EU-Kommission arbeitet an Maßnahmen gegen die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Russland. Dieser Vorschlag sei im Einklang mit einem Beschluss der EU-Staats- und Regierungschefs, sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis in Brüssel. Möglicherweise richteten sich die Maßnahmen auch gegen Dünger, so Dombrovskis, ohne weitere Details zu nennen.

Er betonte, die Kommission werde nichts unversucht lassen, weiteren Druck auf Russland auszuüben. "In diesem Zusammenhang begrüße ich auch die Forderung einiger Mitgliedstaaten, Zölle auf ein möglichst breites Spektrum russischer und belarussischer Importe zu erheben." Schweden hatte die Forderung gemeinsam mit anderen EU-Ländern aufgestellt.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten im Oktober ihre Bereitschaft bekräftigt, Russlands Fähigkeit zur Führung des Krieges weiter einzuschränken. Als konkrete Maßnahme werden in ihrem Beschuss zusätzliche Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus Russland und Belarus genannt.

US-Vertreter: Russischer Raketenangriff kein "Game Changer"

17.17 Uhr: Russland hat nach Angaben der US-Regierung bei seinem Angriff am Morgen auf die Ukraine keine Interkontinentalrakete, sondern eine "experimentelle ballistische Rakete mittlerer Reichweite" eingesetzt. Dies sei in diesem Konflikt kein "game changer", also nichts, was die Situation grundlegend verändere, sagte ein US-Regierungsvertreter in Washington.