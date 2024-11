TV-Moderatorin in Sorge: Kind in der Klinik

Hunderte gefallene Soldaten kehren in ihre Heimat zurück. Russlands Verteidigungsminister besucht Nordkorea. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj entlässt Kommandeur der Landstreitkräfte

16.58 Uhr: Wegen der schwierigen Lage der ukrainischen Armee an der Ostfront hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nach nur neun Monaten den Chef der Landstreitkräfte ausgewechselt. Generalmajor Mychajlo Drapatyj wurde zum neuen Kommandeur des Heeres ernannt. Drapatyj habe die russische Offensive im östlichen Gebiet Charkiw erfolgreich zum Stehen gebracht, schreibt der Präsident in sozialen Netzwerken. Der bisherige Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Olexander Pawljuk, wurde von diesem Posten entbunden.

Außerdem befördert der Staatschef Oleh Apostol, bislang Oberst und Kommandeur einer Brigade, zum stellvertretenden Oberkommandierenden. Die Neuernannten sollten die Kampffähigkeit der Armee erhöhen, sagt Selenskyj bei einer Sitzung mit seiner Militärführung in Kiew. "Die ukrainische Armee braucht interne Veränderungen, um die Ziele unseres Landes vollständig zu erreichen."

15.21 Uhr: Die Ukraine hat von Russland die Leichen von 502 getöteten ukrainischen Soldaten erhalten. Knapp 400 stammen dabei von Frontabschnitten im ostukrainischen Gebiet Donezk, teilt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangenenbelange mit. 64 der Soldaten sind den Angaben nach im südukrainischen Gebiet Saporischschja und weitere 24 in der Region Luhansk im Osten des Landes gefallen. 17 seien dabei aus Leichenhallen in Russland. Im August waren ukrainische Einheiten in das russische Grenzgebiet Kursk vorgestoßen. Bis heute halten sie ein Gebiet von mehreren hundert Quadratkilometern.

Russischen Medienberichten zufolge erhält Moskau im Gegenzug 48 Leichen eigener Soldaten. Die Übergabe habe unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes stattgefunden. Bereits Anfang November waren 563 Soldatenleichen an die ukrainische Seite übergeben worden. Aufgrund des russischen Vormarsches vor allem im Donezker Gebiet kann die ukrainische Armee ihre Gefallenen nicht immer bergen.

Britischer Geheimdienst wirft Russland Sabotage vor

14.04 Uhr: Der britische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben eine "erstaunlich rücksichtslose Kampagne" russischer Sabotage in Europa aufgedeckt. Gleichzeitig würden Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Gefolgsleute auf "nukleares Säbelrasseln zurückgreifen, um Angst vor den Konsequenzen für eine Unterstützung der Ukraine zu schüren", sagt der Chef des britischen Geheimdienstes MI6, Richard Moore, in einer Rede in Paris.

Er plädiert dafür, der Ukraine beizustehen, denn sollte es Putin gelingen, die Ukraine in einen Vasallenstaat zu verwandeln, werde der russische Präsident es dabei nicht belassen. "Unsere Sicherheit – die britische, die französische, die europäische und die transatlantische – wird bedroht."

Der Preis für eine Unterstützung der Ukraine sei bekannt. "Die Kosten einer Nichtunterstützung wären jedoch unendlich höher. Wenn Putin Erfolg hätte, würde China dies für eigenes Handeln abwägen, Nordkorea würde ermutigt und der Iran würde noch gefährlicher werden."

Russland: Kritiker zu drei weiteren Jahren verurteilt

13.59: Der russische Dissident Alexej Gorinow ist wegen "Rechtfertigung von Terrorismus" in einem neuen Prozess zu drei weiteren Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, in Gesprächen mit Mitgefangenen im Gefängnis zu Terrorismus angestachelt zu haben. Gorinow weist dies in einem entschlossenen Schlussplädoyer zurück, in dem er Russlands Krieg gegen die Ukraine als "blutiges Gemetzel" bezeichnet. Der 63-Jährige gehört zu den bekanntesten inhaftierten Dissidenten, die noch in Russland sind, nachdem im August bei einem großen Gefangenenaustausch mit dem Westen unter anderem die Regierungskritiker Wladimir Kara-Mursa und Ilja Jaschin freikamen.