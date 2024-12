Riesen-Python versetzt Anwohner in Panik

Der Abschuss einer neuen russischen Rakete hatte wohl nichts mit Vergeltung zu tun. In Grosny soll es einen Angriff aus der Ukraine gegeben haben. Alle Informationen im Newsblog.

Russischer General widerspricht Putin in Gespräch mit US-General

11.13 Uhr: Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow hat vergangene Woche mit General Charles Q. Brown Jr., dem Vorsitzenden des US-Generalstabs, telefoniert. Dies berichtet die "New York Times". Das Gespräch zwischen dem Architekten von Putins Angriffskrieg und dem US-General ist ungewöhnlich, die beiden Militärführer haben zuletzt im Oktober 2022 miteinander kommuniziert. Laut Verteidigungs- und Militärkreisen sprachen sie auch über den Ukraine-Krieg.

Das Telefonat fand am Mittwoch statt – nur wenige Tage nach dem russischen Abschuss einer nuklearfähigen ballistischen Mittelstreckenrakete namens Oreschnik. Diese wurde auf ein Waffenlager in Dnipro abgefeuert, trug jedoch nur einen konventionellen Sprengkopf. Gerassimow betonte in dem Gespräch, der Raketenstart sei lange vor der Genehmigung der USA zur Nutzung von ATACMS-Raketen gegen russische Ziele geplant worden. Putin hatte den Abschuss zuvor als Vergeltung für westliche Einmischung deklariert.

Es ist unklar, warum Gerasimow das Telefonat mit Brown geheim halten wollte. Bei dem letzten Gespräch mit seinem Amtskollegen vor über zwei Jahren sprach Gerasimow mit General Mark A. Milley, dem Vorgänger von General Brown als Vorsitzender der Generalstabschefs. Das Telefonat damals fand zur Zeit von amerikanischen Befürchtungen statt, dass Moskau eine Eskalation des Krieges in der Ukraine anstrebt.

Pistorius hält Beteiligung an einer Ukraine-Friedenstruppe für offen

9.11 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Friedenstruppe für die Ukraine nach Kriegsende für offen. "Wir bereiten uns vor, wir spielen die Szenarien durch, aber das machen wir vertraulich", sagt Pistorius im Deutschlandfunk. Nun sei noch nicht der Zeitpunkt gekommen, öffentlich über Szenarien zu diskutieren. Die Antwort auf die Frage nach einer militärischen Beteiligung an einer Friedenstruppe werde am Ende davon abhängen, "wie die Bedingungen sind".

Es gebe hier aktuell noch "viele Wenn-Fragen und Falls-Fragen", sagt Pistorius. Er fügt hinzu: "Falls es zum Waffenstillstand kommt und falls es dann dazu kommt, dass jemand - wer auch immer – friedenssichernde Maßnahmen mit militärischen Mitteln dort vorsieht, hängt das von der Art des Mandats ab, vom Umfang, von den Anforderungen, von der Akzeptanz durch die heute kriegsführenden Parteien."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte es am Vortag bei einem Auftritt vor dem Bundestag als "unangemessen" abgelehnt, über eine deutsche Beteiligung an einer möglichen Friedenstruppe für die Ukraine zu diskutieren. Dem vorausgegangen waren Äußerungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die so interpretiert worden waren, dass Baerbock sich eine deutsche Beteiligung an einer Friedenstruppe vorstellen könne.

Ukraine meldet Abschuss von 30 russischen Drohnen

9 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben 30 von 44 russischen Drohnen in der Nacht abgeschossen. Zwölf habe sie nicht weiter verfolgen können, teilte die Luftwaffe mit. Sie seien vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Eine Drohne sei Richtung Belarus abgedreht. Russland habe zudem zwei ballistische Raketen des Typs Iskander-M abgefeuert.

"War Mapper": Russland kontrolliert 18 Prozent der Ukraine

2.30 Uhr: Russland kontrolliert mittlerweile 18,07 Prozent der Ukraine, was einem Zugewinn von 702,15 Quadratkilometern entspricht. Dies umfasst auch die bereits vor 2022 besetzten Gebiete in der Krim sowie in den Regionen Donezk und Luhansk. Diese Entwicklung markiert den größten monatlichen Gebietszuwachs seit Beginn des Krieges, wie der auf X veröffentlichte Beitrag von "War Mapper" zeigt.

Zusätzlich hat Russland 112,76 Quadratkilometer im Gebiet Kursk zurückerobert, wodurch sich der gesamte Nettogewinn auf 814,91 Quadratkilometer erhöht. Der November übertrifft damit den bisherigen Rekord des Vormonats von 538,8 Quadratkilometern. "War Mapper" berichtet dies unter Berufung auf Open-Source-Informationen.