Die zeitweiligen Einschränkungen galten demnach auch für den Flughafen der 190 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Stadt Kaluga. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. Nach kurzer Zeit wurde wieder Entwarnung gegeben. Zu den Einschränkungen kommt es immer wieder auf verschiedenen Flughäfen in Russland im Zuge von Drohnenangriffen aus der Ukraine. Durch den Einsatz der russischen Flugabwehr sind dann bisweilen keine Starts und Landungen möglich. Von Abwehrmaßnahmen war diesmal allerdings nichts bekannt.

Nach russischen Angriffen: USA kündigen weitere Waffenlieferungen an

15.52 Uhr: Russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur an Weihnachten haben bei Kiews Partnern für Entrüstung gesorgt. US-Präsident Joe Biden nennt die Drohnen- und Raketenangriffe am Mittwoch "empörend" und kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilt die "brutale Kriegsmaschinerie, die nicht einmal an Weihnachten still steht". Unterdessen versichert der russische Außenminister Sergej Lawrow, Frankreich habe sich um einen "Dialog über die ukrainische Frage" unter Umgehung Kiews bemüht.

Kreml-Chef Wladimir Putin habe bewusst Weihnachten für die Angriffe gewählt, "was könnte unmenschlicher sein?", schreibt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Die russische Armee haben mit mehr als 70 Raketen und über hundert Drohnen angegriffen. "Das Ziel ist unser Energiesystem", fügt Selenskyj hinzu.

"Russlands Boshaftigkeit wird die Ukraine nicht brechen und Weihnachten nicht ruinieren", erklärt Selensykj. Die Ukraine feierte Weihnachten in diesem Jahr zum zweiten Mal offiziell am 25. Dezember statt wie früher am 7. Januar. Die Regierung hatte das Datum verschoben, um sich von dem Weihnachtstermin nach russischer Tradition zu distanzieren. Am Mittwoch zogen rund 200 Menschen Weihnachtslieder singend durch Kiew. "Wir lassen uns nicht entmutigen", sagte eine Teilnehmerin der Nachrichtenagentur AFP.

Ukraine beschießt russischen Rüstungsbetrieb

12.48 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine Rüstungsfirma in der russischen Oblast Rostow beschossen. Die Luftwaffe habe in den vergangenen Tagen Angriffe auf das Firmengelände in der Stadt Kamensk-Schachtinsky geflogen. Dort sei fester Brennstoff für ballistische Raketen hergestellt worden, die Russland für seine Angriffe auf die Ukraine einsetze. Wann genau der Beschuss stattfand, lässt das ukrainische Militär offen. Es teilt auch nichts über mögliche Schäden mit. Die Oblast Rostow grenzt an die Ukraine.

Russischer Geheimdienst: Ukrainische Anschlagspläne vereitelt

8.07 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben mehrere Pläne des ukrainischen Geheimdienstes vereitelt, ranghohe russische Offiziere und ihre Familien in Moskau zu töten. Zum Einsatz hätten als Powerbanks oder Dokumentenordner getarnte Sprengsätze kommen sollen, erklärte der FSB am Donnerstag. "Der FSB der Russischen Föderation hat eine Reihe von Attentaten auf ranghohe Militärangehörige des Verteidigungsministeriums verhindert." Vier russische Staatsbürger, die an der Vorbereitung dieser Anschläge beteiligt gewesen seien, habe man festgenommen. Sie seien vom ukrainischen Geheimdienst angeworben worden.