Ukraine-Krieg an Weihnachten Ukrainische Kampfdrohnen über Russland gesichtet

Von t-online , pdi 24.12.2024 - 17:34 Uhr

Ein ukrainischer Panzer (Archivbild): An vielen Frontabschnitten wird auch über Weihnachten erbittert gekämpft. (Quelle: Evgeniy Maloletka/reuters)

Trotz Weihnachtsfest gehen die erbitterten Kämpfe in der Ukraine weiter. Nach zahlreichen russischen Angriffen im Osten schlägt die ukrainische Armee mit Attacken auf russisches Staatsgebiet zurück. Ein Überblick.

Der Krieg in der Ukraine findet keine Ruhe, auch an Weihnachten nicht. Russland intensiviert seine Angriffe im Osten des Landes und schafft es, die ukrainischen Verteidiger immer weiter zurückzudrängen. Aber die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin erleiden täglich hohe Verluste. Es geht zwar vorwärts, aber nur sehr langsam.

Außerdem versucht die russische Armee weiterhin, den Teil der russischen Provinz Kursk zurückzuerobern, den die Ukraine seit dem Spätsommer 2024 besetzt hält. Auch an diesem Frontabschnitt sind die russischen Erfolge bislang überschaubar, trotz des Einsatzes der nordkoreanischen Soldaten. Ein Überblick über die militärische Lage.

Russland rückt auf wichtige Verkehrsknotenpunkte vor

Russische Truppen haben einmal mehr die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten der Ukraine schwer unter Druck gesetzt. Im Tagesverlauf seien insgesamt 164 russische Angriffe von den diversen Frontabschnitten gemeldet worden, teilte der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht am Montag mit.

Dabei seien vor allem die Dauer-Brennpunkte Torezk, Limansk, Pokrowsk und Kurachowe von neuen schweren Kämpfen erschüttert worden. Bei ihren Attacken seien die russischen Truppen von Artillerie unterstützt worden.

Ukrainische Kampfdrohnen erreichen Südrussland

Nachdem das russische Militär die Ukraine in der Nacht auf Montag mit Drohnenangriffen überzogen hatte, griff das ukrainische Militär am Abend unbekannte Ziele im Süden Russlands mit Kampfdrohnen an.

Die russische Flugabwehr berichtete von Einflügen bei Millerowo in der Nähe von Rostow am Don sowie bei der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer. Bei Millerowo seien neun Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Nach ersten Berichten habe es keine Verletzten gegeben. Über eventuelle Schäden lagen keine Angaben vor.

In Taganrog wurden die Bewohner am Abend vor drohenden Drohnenangriffen gewarnt. Die Behörden riefen die Menschen auf, Schutzräume oder Keller aufzusuchen.

Selenksyj spricht von 3.000 nordkoreanischen Opfern

Nordwestlich davon halten ukrainische Truppen Teile der Region Kursk besetzt, seit sie im Sommer überraschend auf russisches Gebiet vorgedrungen waren. Moskau zog knapp 50.000 Soldaten zusammen, um diese Landesteile zurückzuerobern – darunter sind auch Truppen aus Nordkorea, die unter russischer Fahne kämpfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von 3.000 Soldaten, die die Nordkoreaner im Kampf gegen sein Land bereits verloren haben – weil sie getötet oder verwundet wurden. Die Schätzung lässt sich nicht unabhängig überprüfen, in den vergangenen Tagen hatten aber mehrere Quellen aus dem Kreise der ukrainischen Verbündeten über hohe Verluste der Nordkoreaner gesprochen.

"Nach vorläufigen Angaben übersteigt die Zahl der getöteten und verwundeten nordkoreanischen Soldaten in der Region Kursk 3.000", schrieb Selenskyj auf der Plattform X nach einer Sitzung der Stawka, des Oberkommandos der ukrainischen Streitkräfte.

Daraus entwickle sich die Gefahr, dass Nordkorea zusätzliche Soldaten und militärische Ausrüstung an die russische Armee schicken könnte. "Wir werden darauf eine Antwort haben."

Offizielle russische Stellen oder Medien äußerten sich bisher nicht zu möglichen Verlusten der Nordkoreaner.