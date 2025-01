Moskau: Russische Truppen stehen drei Kilometer vor Pokrowsk

News folgen Artikel teilen

Boris Pistorius spricht eine deutliche Warnung aus. Eine der größten Öl-Raffinerien in Russland brennt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Moskau wirft Biden Gefährdung globaler Energieversorgung vor

2 Uhr: Moskau hat dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden vorgeworfen, mit den neuen Sanktionen gegen Russland die Stabilität der globalen Energieversorgung zu gefährden. Am Ende von Bidens "unrühmlicher Amtszeit" versuche Washington der russischen Wirtschaft "zumindest etwas Schaden zuzufügen, sogar zum Preis, die Weltmärkte zu destabilisieren", erklärte am Samstag das Außenministerium in Moskau. Es kündigte an, dass "Washingtons feindselige Aktionen natürlich nicht ohne Reaktion bleiben werden". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Freitag gesagt, die Biden-Regierung versuche dem designierten US-Präsidenten Donald Trump "ein so schweres Erbe wie möglich zu hinterlassen".

Laut dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Daleep Singh, handelt es sich um die bislang umfangreichsten US-Sanktionen gegen den russischen Energiesektor. Damit werde gegen eine "eine wesentliche Einnahmequelle des brutalen und illegalen Krieges Russlands in der Ukraine" vorgegangen, erklärte die scheidende US-Finanzministerin Janet Yellen.

Russland: Sind bis auf drei Kilometer an Pokrowsk vorgestoßen

00.01 Uhr: Russische Truppen haben sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau im Osten der Ukraine bis auf drei Kilometer an die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk herangekämpft. Die Armee habe die Siedlung Schewtschenko in unmittelbarer Nachbarschaft von Pokrowsk eingenommen, teilte das Ministerium am Samstag mit. Von offizieller ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Der ukrainische Generalstab teilte lediglich mit, es seien 46 von 56 Angriffen auf rund ein Dutzend Städte im Sektor Pokrowsk abgewehrt worden.

Am Samstag berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA erstmals aus Kurachowe, einem Logistikzentrum südlich von Pokrowsk. Das russische Militär hatte Anfang der Woche die Einnahme der Kommune bekannt gegeben. Die Ukraine hat den Verlust der Stadt noch nicht bestätigt, aber der populäre ukrainische Blog DeepState teilte mit, die Stadt sei in russischer Hand.

Pokrowsk bildet einen Verkehrsknotenpunkt und ist für das ukrainische Militär ein wichtiges Logistikzentrum. Der Fall der Stadt, in der vor dem Krieg 60.000 Menschen lebten, wäre für Kiew einer der schwersten Rückschläge auf dem Schlachtfeld seit Monaten. Den russischen Truppen würde die Einnahme ermöglichen, die ukrainischen Versorgungslinien entlang der östlichen Front erheblich zu stören und ihre Offensive weiter voranzutreiben. In russischen Medien wird Pokrowsk oft als "Tor nach Donezk" bezeichnet. (Bericht von Vladimir Soldatkin und Ron Popeski, geschrieben von Hans Busemann

Samstag, 11. Januar

Drohnen greifen wichtige Öl-Raffinerie in Russland an

20.05 Uhr: Drohnen haben eine der größten Öl-Raffinerien Russlands, die Taneko-Raffinerie in der Region Tatarstan, angegriffen. Die Produktionsstätte befindet sich in der Stadt Nischnekamsk, die etwa 1.200 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt liegt.

Wie die unabhängige russische Nachrichtenseite "Astra" berichtet, seien die Mitarbeiter der Raffinerie nach einer Drohnenwarnung evakuiert worden.

Andriy Kowalenko, Chef des Ukrainischen Zentrums zur Abwehr von Desinformationen, erklärte auf seinem Telegram-Kanal, die Taneko-Raffinerie sei ein wichtiges Kriegsziel für die Ukraine. "Die Raffinerie spielt eine entscheidende Rolle bei der Versorgung des russischen Militärs mit Treibstoff."

Russland: Haben weitere Siedlung in Donezk eingenommen