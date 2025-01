Russland wirft Ukraine Beschuss von Kernkraftwerk vor

Ukraine setzt Angriffe in Kursk offenbar fort

10.45 Uhr: Russische Kriegsblogger berichten, das russische Militär sei weiter damit beschäftigt, einen ukrainischen Angriff in Russland abzuwehren. Die Ukraine greife den zweiten Tag lang in der russischen Region Kursk an, heißt es. "Der Morgen in der Region Kursk fängt wieder beunruhigend an. Es ist offensichtlich, dass die gestrige Niederlage den Feind nicht aufhalten wird und er auch heute versuchen wird, uns seinen Willen aufzuzwingen", schreibt der Blogger Juri Podoljaka auf Telegram. Die Ukraine hatte eine neue Offensive dort am Sonntag begonnen. Russland hatte mitgeteilt, man habe erste Angriffe am Sonntag nördlich einer Autobahn zurückgeschlagen, die zur Regionalhauptstadt Kursk führe. Mehr zur Situation in Kursk lesen Sie hier.