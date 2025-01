Kanzler legt offenbar Veto ein Scholz stellt sich gegen Pistorius

Von t-online Aktualisiert am 10.01.2025 - 01:48 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Pistorius (l.) und Scholz in einer Maschine der Bundeswehr: Der Verteidigungsminister stößt beim Kanzler offenbar auf taube Ohren. (Quelle: Handout/getty-images-bilder)

Verteidigungsminister Boris Pistorius wollte zusätzliche Hilfen für die Ukraine anfordern. Doch der Plan scheitert offenbar am Veto aus dem Kanzleramt.

Am Donnerstag kamen die Unterstützer der Ukraine auf dem US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein zusammen, um über weitere Hilfen für das von Russland angegriffene Land zu beraten. Über dem Treffen lag Abschiedsstimmung, denn es war möglicherweise das letzte Mal, dass sich die Gruppe unter Führung der alten US-Administration traf.

Wenn in wenigen Tagen Donald Trump die Macht im Weißen Haus übernehmen wird, könnten sich die Vorzeichen für die Nato-Mitglieder, vor allem aber für Kiew, entscheidend ändern. Immer wieder hatte in den vergangenen Monaten Trump angekündigt, die Ukrainehilfen drastisch zu reduzieren oder sogar ganz einzustellen.

Umso wichtiger schien es, dass die anderen Nato-Partner dem schwer gebeutelten Land zur Seite stehen und Präsident Wolodymyr Selenskyj, der eigens nach Ramstein gereist war, ihre Solidarität versicherten. "Die Ukraine kann (...) sich auf Deutschland verlassen, unabhängig davon, wie der Wahlausgang am 23. Februar sein wird", sagte etwa der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein in Rheinland-Pfalz. Ebenso wie sein US-Pendant Lloyd Austin, der eine Tranche von 500 Millionen Dollar in Form von Waffen und Ausrüstung für die Ukraine ankündigte, sagte auch Pistorius (SPD) die Lieferung weiterer Lenkflugkörper für die Ukraine zu, etwa für die Abwehrsysteme Iris-T.

Allerdings wurde am Rande des Treffens noch etwas anderes publik: Demnach bremst das Bundeskanzleramt einen Vorstoß aus, der Ukraine außerplanmäßig ein milliardenschweres Hilfspaket zur Verfügung zu stellen, wie der "Spiegel" berichtet. Dem Bericht zufolge wollen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Pistorius noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar zusätzliche Gelder in Höhe von etwa drei Milliarden Euro mobilisieren. Kanzler Olaf Scholz verweigert diesem Vorhaben jedoch seine Zustimmung, wie es nach Informationen des Magazins heißt.

Offenbar sollen Pistorius und Baerbock schon vor einigen Wochen mit der Initiative an den Kanzler herangetreten sein, konkret: nach dem Bruch der Ampelkoalition im November. Seit dem Jahreswechsel sei der Plan der beiden Ministerien allerdings ins Stocken geraten. Da solle das Kanzleramt den beiden Häusern nämlich signalisiert haben, dass es die Idee für das zusätzliche Milliarden-Budget nicht mittrage.

Russland greift Ukraine mit schweren Gleitbomben an

Nach dem Ampel-Aus sollen Baerbocks und Pistorius' Ministerien begonnen haben, ein umfangreiches Waffenpaket für die Ukraine zu schnüren. Darin enthalten sein sollten drei Iris-T-Flugabwehrsysteme plus Munition, weitere Patriot-Lenkflugkörper, zehn Radhaubitzen und weitere Artilleriemunition. Begründet wurde der Plan mit der prekären militärischen Lage der Ukraine an fast allen Abschnitten der Front und dem schnellen Voranschreiten der russischen Truppen. Auch der bevorstehende Machtwechsel im Weißen Haus und die damit verbundene Unsicherheit in Sachen Militärhilfe durch den bislang größten Ukraine-Unterstützer USA sollen ein Faktor gewesen sein.