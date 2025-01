Mutter setzt Dreijährige in Fluss aus

Mann hängt sich bei 282 km/h an ICE

News folgen Artikel teilen

Ein Vorfall an Rumäniens Grenze zwingt die Nato zum Handeln. Für die Nordkoreaner in Kursk sieht es düster aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Nato-Kampfjets steigen wegen Drohnenvorfall an rumänischer Grenze auf

12.36 Uhr: Nato-Kampfjets sind in der Nacht zu Freitag aufgestiegen, nachdem eine mutmaßlich russische Drohne in den rumänischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt sein soll. Offenbar war die Drohne Teil einer Angriffswelle auf einen ukrainischen Donauhafen nahe der rumänischen Grenze. So gibt es Aufnahmen, die Explosionen dort zeigen sollen:

Video | Kiew attackiert Russland mit 200 Drohnen Player wird geladen Quelle: t-online

Das rumänische Verteidigungsministerium teilt mit, dass zwei F-16-Kampfjets um 1.35 Uhr von der 86. Luftwaffenbasis in Borcea gestartet seien. Sie sollten die Luftlage überwachen und kehrten nach rund zwei Stunden zurück. Die Nato sei über den Vorfall informiert worden. Zudem sprach Rumänien eine Luftangriffswarnung aus. Anwohner in der Grenzregion mussten sich für 90 Minuten in Sicherheit bringen. Immer wieder geraten Drohnen- oder Raketenteile im Zuge russischer Angriffe auf ukrainische Infrastruktur nach Rumänien.

Die Drohnenangriffe stehen offenbar im Zusammenhang mit einer größeren Welle russischer Luftschläge, die als Vergeltung für jüngste ukrainische Angriffe gesehen werden. Die Ukraine hatte zuvor mit britischen Storm-Shadow-Marschflugkörpern und US-amerikanischen ATACMS-Raketen Ziele in Russland getroffen.

Großbritannien liefert neuartige Flugabwehr an Ukraine

11.59 Uhr: Die Ukraine hat eine neue Partnerschaft mit Großbritannien geschlossen und das Vereinigte Königreich liefert direkt: 15 Luftabwehrsysteme sollen bald kommen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Ukraine schließt Allianz mit einem mächtigen Freund

10.43 Uhr: Die Ukraine und Großbritannien haben eine enge Allianz vereinbart. Das langfristig angelegte Abkommen soll auch einen geheimen Teil enthalten. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

3.01 Uhr: Laut einer Analyse des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) könnten die rund 12.000 nordkoreanischen Soldaten, die derzeit in der russischen Oblast Kursk stationiert sind, bis Mitte April 2025 vollständig getötet oder verwundet sein, sollten die aktuellen hohen Verlustraten anhalten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte vor kurzem, dass bereits 3.800 nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt wurden. Der südkoreanische Geheimdienst (NIS) berichtete am 13. Januar, dass bisher 300 Nordkoreaner getötet und 2.700 verwundet wurden. Die Verluste könnten sich in den kommenden Wochen weiter verschärfen.

Russische Militärblogger hatten Anfang Dezember 2024 erstmals berichtet, dass nordkoreanische Truppen vermehrt an bedeutenden Kämpfen teilnehmen, nachdem sie zuvor nur in kleineren Gefechten eingesetzt wurden. Das ISW schätzt, dass die nordkoreanischen Kräfte seit Dezember täglich etwa 92 Verluste erleiden.

Donnerstag, 16. Januar

Ukraine und Großbritannien schließen Vertrag für 100 Jahre

16.23 Uhr: Vor dem Hintergrund des laufenden russisch-ukrainischen Krieges haben Großbritannien und die Ukraine ein Partnerschaftsabkommen mit einer symbolischen Laufzeit von 100 Jahren unterzeichnet. "Heute haben wir eine neue Ebene in den Beziehungen erreicht und das ist sogar mehr als eine strategische Partnerschaft", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premier Keir Starmer in Kiew. Die Ukraine sei fest entschlossen, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Starmer bezeichnet das Abkommen als "historisch".