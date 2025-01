News folgen Artikel teilen

Ukrainische Spezialkräfte sollen 21 nordkoreanische Soldaten getötet haben. Die EU-Außenbeauftragte warnt vor einem russischen Angriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Litauens Außenminister: Russlands Attacken haben "andere Qualität"

14.33 Uhr: Der litauische Außenminister Kestutis Budrys fordert von der Nato ein robusteres Vorgehen gegen russische Sabotage-Attacke. Früher sei noch die Rede von hybriden Attacken gewesen, weil dahinter verschiedene Akteure gestanden hätten, die von der russischen Regierung kontrolliert worden seien, sagt Budrys dem Magazin "Der Spiegel" laut Vorabmeldung. "Mittlerweile haben wir es mit Sabotage-Operationen zu tun, mit realen Angriffen."

Die Attacken seien also "nicht mehr hybrid, das hat eine andere Qualität", hebt der Litauer in dem Interview hervor. Die Angriffe würden "vom Militärgeheimdienst geplant und ausgeführt". "Und wenn das Militär dafür verantwortlich ist, müssen wir auch unseren Umgang mit diesen Angriffen ändern", mahnt Budrys.

Ihm zufolge hat Russland die hybriden Angriffe ausgeweitet. "Wir müssen als Alliierte darauf robuster reagieren, wenn wir verhindern wollen, dass Russland nicht auch die nächsten Schritte der Eskalation unternimmt", sagt Budrys. Noch gebe es "nicht überall in Europa das nötige Verständnis, um die richtigen Entscheidungen zu treffen".

Heftige Kämpfe in Kursk: Ukraine verteidigt Stellungen

13 Uhr: Ukrainische Spezialeinheiten haben in der russischen Region Kursk acht Stunden lang einen Angriff nordkoreanischer Soldaten abgewehrt, bevor sie sich zurückzogen. Dabei sollen sie 21 Angreifer getötet und 40 weitere verletzt haben, wie das 8. Regiment der Spezialkräfte am Mittwoch mitteilte.

Ein von den ukrainischen Spezialkräften veröffentlichtes Video zeigt eine große Gruppe mutmaßlicher nordkoreanischer Soldaten, die ein offenes Feld und ein Waldgebiet überqueren. In weiteren Aufnahmen ist ein intensiver Nahkampf zu sehen – nur wenige Dutzend Meter trennen die beiden Seiten. Am Ende zeigt das Video getötete Soldaten, bei denen es sich laut ukrainischen Angaben um Nordkoreaner handeln soll.

Nordkorea hat nach ukrainischen Angaben rund 12.000 Soldaten in die Region Kursk entsandt. Im Gegenzug für die Truppenentsendung soll Russland über 2.000 US-Dollar pro nordkoreanischen Soldaten zahlen. Unklar ist, wie viel davon tatsächlich an die Soldaten selbst oder an die Regierung in Pjöngjang geht.

Ukraine: 1.200 russische Angriffe auf Energieanlagen seit 2022

12.41 Uhr: Russland hat seit Beginn des Krieges nach ukrainischen Angaben Energieanlagen in der Ukraine 1.200 Mal angegriffen. Darunter seien über 800 Angriffe auf Umspannwerke sowie Verteilungs- und Stromleitungen, über 250 Angriffe auf Anlagen zur Energieerzeugung und über 30 Angriffe auf Gasanlagen, sagt die stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko.

Charkiw: Russische Armee meldet Einnahme von weiterem Ort

11.49 Uhr: Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine eine weitere Ortschaft eingenommen. Wie das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilt, übernahmen die Streitkräfte die Kontrolle über das Dorf Sapadne, das rund vier Kilometer vom Westufer des Flusses Oskil entfernt liegt.

Der Fluss Oskil bildete lange Zeit die Frontlinie zwischen der ukrainischen und der russischen Armee. Anfang Januar war es den russischen Soldaten allerdings gelungen, einen Brückenkopf am Westufer des Flusses zu errichten. Die Einnahme von Sapadne stellt demnach einen weiteren Geländegewinn dar.

Die russischen Streitkräfte rücken derzeit in der Region Charkiw nördlich der Stadt Kupjansk vor. Die Region steht unter ständigem Beschuss. Nach Angaben von Gouverneur Oleh Synegubow wurden innerhalb von einem Tag zehn Zivilisten verletzt. Parallel dazu steht die russische Armee auch kurz vor einer Einnahme der wichtigen Stadt Pokrowsk in der Region Donezk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Dienstag von einer "schwierigen Situation" im Osten des Landes.

Russland sieht "kleines Zeitfenster" für Verhandlungen mit USA