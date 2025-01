News folgen Artikel teilen

Trump strebt ein baldiges Treffen mit Putin an. Moskau verweigert die Antwort auf ein "russisches Spionageschiff" im Ärmelkanal. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump stellt baldiges Treffen mit Putin in Aussicht

18.07 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Aussicht gestellt. "Ich würde mich wirklich gerne bald mit Präsident Putin treffen, um diesen Krieg zu beenden", sagte Trump per Video-Schalte beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Bereits wenige Stunden nach seiner Amtseinführung am Montag hatte er angekündigt, er wolle möglichst schnell mit Putin reden oder ihn treffen. Auf die Frage, ob es in einem Jahr, beim nächsten Weltwirtschaftsforum in Davos, ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geben werde, antwortete Trump ausweichend. "Das müssen Sie Russland fragen", entgegnete er. Die Ukraine jedenfalls sei bereit, ein Abkommen zu schließen.

Trump hatte im Wahlkampf ohne Unterlass versprochen, er könne den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden, unter anderem wegen seiner guten Kontakte zu Putin. Die Frist ist jedoch längst verstrichen.

Kiew wirft Russland Hinrichtung von ukrainischen Soldaten vor

14.55 Uhr: Die Ukraine hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, mindestens sechs unbewaffnete ukrainische Soldaten hingerichtet zu haben. Der ukrainische Menschenrechtskommissar Dmytro Lubinez verwies im Onlinedienst Telegram am Donnerstag auf ein entsprechendes in Onlinenetzwerken kursierendes Video. Darin sei zu sehen, wie russische Soldaten "sechs gefangene ukrainische Soldaten in den Rücken schießen", schrieb Lubinez.

Der Menschenrechtskommissar kündigte an, die Information an die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz weiterzugeben. "Diese Fakten müssen festgehalten werden." Die Echtheit des Videos konnte bisher nicht unabhängig geprüft werden. Aus Moskau gab es keine Reaktion auf die Behauptungen.

"Russisches Spionageschiff": Kreml verweigert Stellungnahme

14.31 Uhr: Moskau will die jüngsten britischen Vorwürfe zu einem "russischen Spionageschiff" im Ärmelkanal nicht kommentieren. "Mir liegen keine Informationen vor", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. "Daher verzichte ich auf einen Kommentar", fügte er hinzu.

Das russische Militärschiff "Jantar" war nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums am Montag rund 70 Kilometer vor der Küste Großbritanniens in britische Hoheitsgewässer eingelaufen. Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewarnt, dass London "nicht vor energischen Maßnahmen zurückschrecken" werde, "um dieses Land zu schützen".

Laut dem Minister diente der Einsatz des russischen Kriegsschiffes dem "Sammeln von Informationen" und der "Kartierung der kritischen Unterwasserinfrastruktur des Vereinigten Königreichs". Demnach war es bereits das zweite Mal, dass die "Jantar" in britischen Gewässern entdeckt worden sei. Das erste Mal war das russische Schiff demnach im November gesichtet worden.

Russland lehnt Nato-Friedenstruppen kategorisch ab

14.20 Uhr: Russland lehnt Überlegungen ab, wonach Nato-Staaten im Falle eines Waffenstillstands in der Ukraine Friedenstruppen dort stationieren könnten. Ein solcher Schritt würde die Gefahr einer "unkontrollierbaren Eskalation" bergen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, am Donnerstag. Für Russland wäre ein solches Vorgehen völlig inakzeptabel.

Bei einer Pressekonferenz bezog sich Sacharowa auf jüngste Äußerungen des britischen Premierministers Keir Starmer und des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius über die Möglichkeit, dass ihre Länder Truppen für eine Friedenstruppe in der Ukraine stellen könnten. Pistorius hatte in einem Zeitungsinterview am 18. Januar gesagt, Deutschland als größter Nato-Partner in Europa werde "selbstverständlich eine Rolle spielen müssen". Darüber werde zu gegebener Zeit zu reden sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der ein Treffen mit Trump anstrebt, sagte am Dienstag, nach einem Waffenstillstandsabkommen seien mindestens 200.000 europäische Friedenssoldaten nötig, um einen neuen russischen Angriff zu verhindern.

Pistorius: Lösung im Ukraine-Krieg auch für die USA "nicht einfach"