Trump über Putin: "Ich denke, er zerstört Russland"

Medien berichten über einen Brand in einer wichtigen Flugzeugfabrik. 2024 sollen 150.000 russische Soldaten gestorben sein. Trump lästert über Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Putin "zerstört Russland" bei Nein zu Ukraine-Abkommen

5.15 Uhr: Der russische Staatschef Wladimir Putin zerstört nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump durch ein Nein zu einem Abkommen für ein Ende des Krieges mit der Ukraine sein eigenes Land. "Er sollte eine Einigung treffen. Ich denke, er zerstört Russland, indem er keine Einigung trifft", sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) in Washington. "Ich glaube, Russland wird große Probleme bekommen."

Trump fügte hinzu, dass er sich mit Putin treffen werde. Er habe sich "sehr gut" mit ihm verstanden, sagte Trump weiter. Auch habe ihm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, er wolle ein Friedensabkommen, um den durch die russische Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ausgelösten Krieg zu beenden.

Trump lehnt die bisher von den USA geleisteten Milliardenhilfen für die Ukraine ab und will rasch einen Friedensschluss erreichen. Im Wahlkampf hatte er sogar gesagt, er könne den Krieg innerhalb von "24 Stunden" beenden, inzwischen nennt er "sechs Monate" als Zeithorizont. Kritiker befürchten allerdings, dass die Ukraine aufgrund ausbleibender US-Unterstützung gezwungen sein könnte, sich einem Diktatfrieden mit Russland zu beugen, der sie zu erheblichen territorialen Konzessionen zwingt.

Montag, 20. Januar

Bericht: Feuer in wichtiger russischer Flugzeugfabrik

9.50 Uhr: In einer Flugzeugfabrik in der russischen Stadt Kasan soll nach einem Drohnenangriff ein Feuer ausgebrochen sein; das berichten ukrainische Medien unter Berufung auf in den sozialen Netzwerken verbreitete Bilder und Videos. Die rund 900 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernte Stadt war schon in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.

Die Behörden in Kasan erklären, dass es zu keinem Schaden gekommen und es der Flugabwehr gelungen sei, alle Drohnen abzufangen. In der Flugzeugfabrik, die zum russischen Luftfahrtkonzern Tupolew gehört, werden unter anderem die strategisch wichtigen TU-160 und TU-22 Bomber gefertigt.

9.10 Uhr: 150.000 russische Soldaten sollen im Jahr 2024 bei Kämpfen mit der Ukraine getötet worden sein. Zählt man Verwundete und Gefangene mit, habe die russische Armee Verluste in Höhe von 434.000 Mann erlitten, so der Oberkommandant der ukrainischen Armee, Oleksandr Syrskyj, im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender TSN.

Westliche Schätzungen setzen die Zahl der russischen Verluste deutlich niedriger an. So gingen westliche Geheimdienste im Oktober vergangenen Jahres davon aus, dass seit Beginn des Krieges 115.000 Soldaten getötet und 500.000 verwundet wurden.

Ukraine will Flüchtlinge verstärkt aus Deutschland zurückholen

7 Uhr: Die ukrainische Regierung plant, sich verstärkt um die Rückkehr von Kriegsflüchtlingen zu bemühen, die in Deutschland leben. Dazu sind sogenannte Unity Hubs (Einheitszentren) in Berlin und später an weiteren Orten geplant, um Flüchtlinge bei der Arbeits- und Wohnungsvermittlung oder mit Bildungsangeboten zu unterstützen.

"Eine beträchtliche Anzahl von Ukrainern erwägt ernsthaft, in die Heimat zurückzukehren", so der ukrainische Vizeregierungschef Oleksij Tschernyschow, der die Eröffnung der Zentren vergangene Woche bei einem Besuch in Berlin vorbereitete, der Deutschen Presse-Agentur. Er leitet ein im Dezember eigens für die Rückkehr von Flüchtlingen gegründetes Ministerium für nationale Einheit.