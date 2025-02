Ukraine macht Trump ein Angebot für einen Deal

1.32 Uhr: Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha hat vorgeschlagen, amerikanisches Flüssigerdgas (LNG) in unterirdischen Anlagen lagern. "Die Ukraine verfügt über leistungsfähige unterirdische Gasspeicher, und wir haben das Potenzial für eine enge, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in diesem Bereich", sagte der Minister während der Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen David Lammy.

Sybihas Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, da US-Präsident Donald Trump ukrainische Seltene Erden als Bedingung für weitere Hilfe für die Ukraine fordert. Sybiha deutete an, dass die Zusammenarbeit im Energiebereich ein weiterer wichtiger Bestandteil der bilateralen Beziehungen sein könnte: "Die Bandbreite der gemeinsamen Interessen und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit ist nicht auf diese Ressourcen beschränkt. Wir sehen zum Beispiel ein enormes Potenzial - vor allem nach der Beendigung des russischen Gastransits durch das ukrainische Territorium - in der Möglichkeit, LNG-Gas aus den USA zu beziehen", sagte Sybiha.

Russische Soldaten setzen offenbar auf Esel

Bericht: US-Mittel für Ukraine fast aufgebraucht

23.45 Uhr: Die vom US-Kongress während der Amtszeit von Präsident Biden genehmigten Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine sind fast aufgebraucht, da die meisten Waffen bereits in der Ukraine angekommen sind, berichtet die ukrainische Zeitung "Kiew Independent".

Merkel zeigt Verständnis für Taurus-Entscheidung von Scholz

23.35 Uhr: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verständnis für die Weigerung von Kanzler Olaf Scholz geäußert, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. "Ich finde, dass es durchaus Gründe gibt", sagte die CDU-Politikerin in einer Veranstaltung der "Zeit". Auch US-Präsident Joe Biden habe "mit seinen sehr bedachten Entscheidungen, was wird an Waffen geliefert und was nicht, gezeigt, dass es richtig ist, darüber nachzudenken, wie wir die Ukraine so unterstützen können, dass sie ein souveräner demokratischer Staat bleibt, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt und man trotzdem auch bedacht vorgeht", fügt sie hinzu. "Dafür habe ich jedes Verständnis."