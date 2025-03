Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump spricht von einem Fortschritt in seinen Friedensplänen für Russland und die Ukraine. Doch die Teil-Waffenruhe spielt vor allem Putin in die Karten, findet Russland-Experte Stefan Meister.

Mit Spannung waren die Telefonate von US-Präsident Donald Trump mit den Präsidenten von Russland und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, erwartet worden. Am Ende steht die jeweilige Absicht, die Energieinfrastruktur des anderen Landes vorerst nicht mehr weiter anzugreifen. Zudem brachte Trump eine US-amerikanische Kontrolle der ukrainischen Atomkraftwerke ins Spiel.

Stefan Meister, bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) für Russland zuständig, erklärt im Interview mit t-online, warum das Abkommen der Ukraine zunächst mehr nützt, Putin Trump aber trotzdem eine Niederlage beigebracht hat.

t-online: Herr Meister, Trump hat sich mit Putin und Selenskyj auf einen beschränkten Waffenstillstand für die Energieinfrastruktur geeinigt. Für welche der beiden Seiten ist das Abkommen nützlicher?

Stefan Meister: Ich bezweifle, dass Russland ein Interesse an dem Abkommen hat. Aber wenn es tatsächlich funktioniert, nutzt es der Ukraine mehr. Die Angriffe Russlands sind deutlich massiver als die der Ukraine. Die Ukrainer können die russische Infrastruktur bei Weitem nicht so stark angreifen – sie haben nicht die Masse an Drohnen. Sie greifen vor allem kriegsrelevante Güter und Infrastruktur in Russland an.

Es gibt aber auch die Ansicht, Russland profitiere von den Abkommen mehr, weil die Ukraine auch russische Ölanlagen attackiert, auf deren Einnahmen Russland stark angewiesen ist. Derweil hat die Ukraine den Winter gut überstanden und benötigt momentan weniger Energie.

Das sehe ich nicht so. Die Energieinfrastruktur der Ukraine ist so massiv zerstört worden, dass das Land den nächsten Winter nur schwer überleben wird. Sie hat den Winter zwar relativ gut überstanden, aber nur, weil er am Anfang relativ mild war. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde aber noch massiv Infrastruktur zerstört.

Wie ist der Zustand in Russland?

Die russische Situation ist schwieriger einzuschätzen, weil es nahezu keine Informationen über die dortigen Schäden gibt. Wir sehen aber, dass es gezielte Angriffe auf die Ölförderung gab. Deswegen nützt eine Waffenruhe auch Russland, weil es diese Anlagen schützt. Aber die russischen Angriffe haben eine ganz andere Dimension, 1:100 oder vielleicht sogar 1:200. Zudem hat Russland deutlich bessere Abwehrsysteme und kann seine Anlagen deutlich besser schützen.

(Quelle: DGAP) Zur Person Dr. Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Dabei beschäftigt er sich insbesondere mit der russischen Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik. Auch Russlands Beziehungen zu seinen postsowjetischen Nachbarn beobachtet er.

Sie zweifeln, ob das Abkommen wirklich eingehalten wird. Tatsächlich gab es kurz nach Bekanntwerden bereits wieder russische Angriffe, auch auf Energieinfrastruktur. Auch die Ukraine griff erneut an. Wie wird es nun weitergehen?

Russland spielt auf Zeit. Es hat kein Interesse an einem Waffenstillstand, Putin ist Trump taktisch an einem ganz kleinen Punkt entgegengekommen. Ansonsten wiederholen er und seine Offiziellen weiterhin ihre Maximalforderungen, was de facto zu einer Kapitulation der Ukraine führen würde. Das zeigt offensichtlich, dass Russland keinerlei Interesse an einem Waffenstillstand hat und bestätigt das Desinteresse Russlands. In den nächsten Wochen wird es deshalb viele taktische Schritte geben, möglicherweise wird Russland die Ukraine beschuldigen, das Abkommen zu brechen oder Reaktionen provozieren. So hält Putin Trump hin und limitiert dessen Verhandlungsposition, ohne die Absicht zu haben, wirklich etwas zu machen.

Putin hat auch eine Waffenruhe im Schwarzen Meer ins Spiel gebracht.